Μπρούκλιν Νετς: Αποχωρεί ο Μάικ Ντ' Αντόνι από το επιτελείο του Νας!

Αποχωρεί από το τεχνικό επιτελείο των Μπρούκλιν Νετς ο Μάικ Ντ' Αντόνι, προκειμένου να αναζητήσει ξανά δουλειά ως head coach!

Όπως μεταδίδει το ESPN, ο assistant του Στιβ Νας στο προπονητικό τιμ των Νετς κατά την αγωνιστική περίοδο 2020-21, αφήνει την θέση που κατείχε, προκειμένου να... κυνηγήσει δουλειά ως πρώτος προπονητής στο άμεσο μέλλον.

Ο 70χρονος τεχνικός υπήρξε στο παρελθόν head coach επί σειρά ετών, έχοντας περάσει από τους πάγκους ομάδων όπως Ρόκετς, Λέικερς, Νικς, μεταξύ άλλων.

Brooklyn Nets assistant Mike D’Antoni is stepping away from a full-time coaching role on Steve Nash’s staff, sources tell ESPN. D’Antoni is expected to pursue head coaching jobs again in the future. He was a finalist for the Portland opening this year.