Ζήτησαν Βανβλίτ για Σίμονς οι Σίξερς, «άκυρο» από τους Ράπτορς

Οι Ράπτορς αναζητούν την κατάλληλη «φόρμουλα» για να φέρουν στο Τορόντο τον Μπεν Σίμονς όμως το πακέτο που ζήτησαν οι Σίξερς δεν... έπεισε τους Καναδούς, από τη στιγμή που δεν θέλουν να βάλουν στην εξίσωση τον Φρεντ Βανβλίτ.

Ο Μπεν Σίμονς βρίσκεται σε διαδικασία αποχώρησης από τους Σίξερς έπειτα από τέσσερις σεζόν, με την ομάδα της Φιλαδέλφια να είναι ανοικτή σε προτάσεις για την ανταλλαγή του.

Το όνομα του Σίμονς δεν περνά αδιάφορο καθώς έχει ήδη συνδεθεί με ομάδες όπως οι Ουόριορς και οι Τίμπεργουλβς χωρίς πάντως να προχωρήσει περαιτέρω η υπόθεση.

Σύμφωνα, λοιπόν με δημοσιεύματα στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, οι Σίξερς πρότειναν ανταλλαγή στους Ράπτορς, ζητώντας τους Βανβλίτ, Ανουνόμπι και το draft pick α' γύρου, ωστόσο οι Καναδοί απέρριψαν την πρόταση, από τη στιγμή που δεν θέλουν να παραχωρήσουν τον Βανβλίτ.

UPDATE: “Multiple sources including those close to talks said a proposed framework including Raptors guards Kyle Lowry, Fred VanVleet, OG Anunoby, and the 4th overall pick in Thursday’s draft for Simmons was rejected by Toronto.” 🤯🤯



