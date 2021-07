Τορόντο Ράπτορς: Διαθέσιμος για ανταλλαγή ο Σιάκαμ (pic)

Ο Πασκάλ Σιάκαμ θεωρείται διαθέσιμος στο ενδεχόμενο ανταλλαγής κατά πληροφορίες Αμερικανού δημοσιογράφου.

Ανοικτός στο ενδεχόμενο ανταλλαγής εμφανίζεται να είναι ο έμπειρος πάουερ φόργουορντ των Τορόντο Ράπτορς. Η αποχώρηση του από την ομάδα, έπειτα από πέντε χρόνια παρουσίας με μεγάλη συνεισφορά στο πρωτάθλημα του 2019, δεν πρέπει να αποκλειστεί ως ενδεχόμενο.

Ο Καμερουνέζος με ύψος 2.06 μέτρα, στα 27 του χρόνια, μετρά 379 εμφανίσεις στην λίγκα και πέρσι κατέγραψε 21.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ ανά 36 λεπτά δράσης σε 56 αναμετρήσεις της κανονικής περιόδου. Είναι δεδομένο πως θα μπορούσε να προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών ομάδων του NBA εφόσον εμπλακεί σε σενάρια ανταλλαγής.

