Αντετοκούνμπο: «Αν γίνω Μπατούμ, θα γυρίσω στην Ελλάδα»

Η ειλικρίνεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν συγκλονιστική. Ακόμη rookie στον κόσμο του ΝΒΑ και όμως ήξερε τι ήθελε να πετύχει. Και όσο προσβλητικό μπορεί να ακούγεται, όχι δεν έγινε Νικολά Μπατούμ!

Ο βίος και η πολιτεία του Γιάννη Αντετοκούνμπο σε εκατοντάδες σελίδες. Ήδη για χάρη του έχουν γραφτεί δύο βιβλία. Και η λογική υπαγορεύει ότι θα ακολουθήσουν και άλλα.

Σε αυτό της Μίριν Φέιντερ «Γιάννης – Εκτόξευση Στα Αστέρια» (Mirin Fader, «Giannis – The Improbable Rise Of An NBA MVP»), που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από τις εκδόσεις Διόπτρα, υπάρχει μία απίθανη ιστορία.

Που δείχνει την ανάγκη του Giannis να πετύχει κάτι μεγάλο. Κάτι πέρα από τις δυνατότητές του. Τη rookie χρονιά του, μιλώντας με τον Τζος Οπενχάιμερ (ο οποίος αποχώρησε μετά από χρόνια, για να επιστρέψει και να είναι φέτος στο επιτελείο των Μπακς), συζητούσαν για τον Νικ Μπατούμ.

Βλέποντας κάποιας στιγμιότυπα από αγώνες των Σάρλοτ Χόρνετς, ο Οπενχάιμερ άρχισε να λέει: «Κοίταξε τον. Αλήθεια, κοίταξέ τον. Είναι ένας καλός παίκτης. Αν δουλέψεις αρκετά σκληρά, μπορείς να γίνεις ένας παίκτης σαν τον Νικ Μπατούμ».

Ο Γιάννης κοίταξε τον προπονητή του για λίγο. Δεν ήταν συνοφρυωμένος, αλλά μάλλον έκπληκτος. Κάπως προσβεβλημένος. «Κόουτς, αν γίνω Μπατούμ, θα γυρίσω στην Ελλάδα».

Φωτογραφίες: NBA/ Getty Image