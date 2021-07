Μπακς: Στις 19:00 την Πέμπτη (22/7) η παρέλαση του τροπαίου (pic)

Μετά την απονομή, ακολουθεί το πραγματικό πανηγύρι. Η παρέλαση του τροπαίου των πρωταθλητών Μιλγουόκι Μπακς θα γίνει την Πέμπτη (22/7) στις 19:00!

Οι Μιλγουόκι Μπακς επέστρεψαν στον θρόνο του πρωταθλητή, μετά από 50 χρόνια! Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και την παρέα του να επικρατούν με 4-2 των Φοίνιξ Σανς και να είναι οι νέοι κάτοχοι του τίτλου, η τρίτη διαφορετική ομάδα την τελευταία τριετία (Ράπτορς και Λέικερς οι άλλοι δύο).

Πλέον, το τελευταίο βήμα για να ολοκληρωθεί η σεζόν των πρωταθλητών είναι η παρέλαση του τροπαίου στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι αναμένεται να είναι κατάμεστοι από φιλάθλους!

