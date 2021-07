Αντετοκούνμπο: Όταν ο Γιάννης έλεγε ότι δεν θα αφήσει το Μιλγουόκι αν δεν χτιστεί ομάδα πρωταθλήματος

Πέρασαν επτά χρόνια από τότε που ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έδινε υπόσχεση ότι δεν έφευγε από το Μιλγουόκι εάν δεν «χτιζόταν» ομάδα πρωταθλήματος.

Τον Ιούλιο του 2014 και αμέσως μετά την rookie σεζόν του στο ΝΒΑ, ο 20χρονος -τότε- Γιάννης Αντετοκούνμπο εξέφραζε την πίστη του και την αφοσίωσή του στους Μπακς.

Μια αφοσίωση την οποία και συνδύασε με μια υπόσχεση: «Δεν θα φύγω από το Μιλγουόκι εάν δεν χτίσουμε ομάδα πρωταθλητισμού» είχε γράψει χαρακτηριστικά στο twitter.

Επτά χρόνια αργότερα, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι πρωταθλητής με τους Μπακς και MVP των τελικών. RESPECT!

To tweet του Γιάννη πριν από επτά χρόνια...

I'll never leave the team and the city of Milwaukee till we build the team to a championship level team..