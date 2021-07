Μπούκερ: «Δεν πρέπει ποτέ να συγκριθώ με τον Κόμπι» (vid)

O Ντέβιν Μπούκερ ζει με τη συμβουλή που του άφησε ο Κόμπι Μπράιαντ: «Γίνει θρυλικός». Αλλά σε καμία περίπτωση δεν επιθυμεί τη σύγκριση με τον αδικοχαμένο σταρ των Λος Άντζελες Λέικερς.

Οι ομοιότητες είναι πολλές. Και ο Ντέβιν Μπούκερ, ίσως, είναι ό,τι πιο κοντινό δούμε στον Κόμπι Μπράιαντ. Οι Φοίνιξ Σανς βρίσκονται στους τελικούς τους ΝΒΑ, και ο Μπούκερ θυμίζει κάτι από τα κατορθώματα του Κόμπι. Ίσως και περισσότερα.

Ο Μπράιαντ δεν είχε πετύχει ποτέ τουλάχιστον 40 πόντους σε δύο συνεχόμενους τελικούς. Ο Μπούκερ το έκανε. Μολονότι οι Σανς έγραψαν δύο απανωτά «L».

Η σχέση των δύο ήταν στενή. Σαν του δάσκαλου με τον μαθητή. Με τον Μπούκερ να έχει κάνει και τατουάζ για τον Κόμπι. Φοράει τα παπούτσια του, γράφοντας επάνω μία ατάκα του Κόμπι: «Γίνε θρυλικός». Και προσπαθεί να πετύχει τα μπασκετικά κατορθώματά του.

«Δεν το έχω σκεφτεί. Ξέρω ότι είναι κάτι που θα ρωτήσουν οι περισσότεροι, είναι μία σύγκριση που δεν έχω κάνει εγώ. Έχω όλα όσα έχει κάνει για εμένα, τη συμβουλή που μου άφησε, οπότε προσπαθώ να παίρνω κομματάκια από τη νοοτροπία και την προσέγγισή του, αλλά σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να συγκρίνουν με τον Κόμπι Μπράιαντ», είπε ο Μπούκερ σε σχετική ερώτηση στην εκπομπή «The Jump».

"I should never be compared to Kobe Bryant."



—Devin Booker pic.twitter.com/hcXFSPLScm