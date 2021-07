Xόλιντεϊ: «Ο Γιάννης μου φώναξε για το alley oop και τα κατάφερε!» (vid)

Ο Τζρου Χόλιντεϊ μίλησε για τη φάση που έβγαλε με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και έκρινε τον πέμπτο τελικό.

H φάση του ματς στον πέμπτο τελικό έγινε με πρωταγωνιστές τους Χόλιντεϊ και Γιάννη. Ο πρώτος έκανε κλέψιμο πάνω στον Μπούκερ στα 19 δευτερόλεπτα με το σκορ στο 119-120 και έβγαλε alley oop με τον Αντετοκούνμπο για το 122-119, λίγο πριν ο Μίντλετον διαμορφώσει το τελικό 123-119.

Ο γκαρντ των... ελαφιών μίλησε μετά το τέλος του ματς και εξήγησε την επικοινωνία με τον Greek Freak κατά τη διάρκεια της φάσης: «Ο Γιάννης μου φώναξε για να τον την υψώσω και εγώ την πέταξα όσο δύσκολα και αν ήταν. Έφτασε εκεί ψηλά και τα κατάφερε».

Δείτε τα όσα είπε ο εκπληκτικός στο Game 5, Tζρου.

“Giannis was screaming for it and I threw it as hard as I could, and he went up there and got it."



