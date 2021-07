Ιγκουοντάλα: «Η τάπα του Giannis είναι... ΛεΜπρονική» (pics & vids)

Μόλις ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε το μπλοκ στον Ντιάντρε Έιτον τα social media... έσκασαν από τα σχόλια. Ένα απ' αυτά ήρθε από έναν παθόντα μιας τέτοιας τάπας, τον Αντρέ Ιγκουοντάλα!

Η αμυντική προσπάθεια του Γιάννη Αντετοκούνμπο στην προσπάθεια του Ντιάντρε Είτον να καρφώσει, χαρακτηρίστηκε ήδη... κλασική. Μία από τις κορυφαίες στην ιστορία των τελικών. Και θύμισε απόλυτα την τάπα του ΛεΜπρόν Τζέιμς στον Αντρέ Ιγκουοντάλα, στο Game 7 των τελικών του 2016, ανάμεσα στους Κλίβελαντ Καβαλίερς και στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς.

Ο... παθόντας Ιγκουοντάλα ανέβασε ένα tweet για τον Γιάννη, συγκρίνοντας τον με τον ΛεΜπρόν! «Αυτό το μπλοκ του Γιάννη είναι... ΛεΜπρονικό», έγραψε ο forward των Μαϊάμι Χιτ.

Με τον άλλοτε συμπαίκτη του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, Ντρέιμοντ Γκριν να απαντάει: «Έκλεισαν τη σειρά και αυτό το μπλοκ είναι θρυλικό!».

They close this series and that block is legendary! https://t.co/K6Poy5FymO