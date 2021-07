Σκότι Πίπεν: Νοικιάζει το σπίτι του στο Σικάγο για τους... Ολυμπιακούς Αγώνες (pic)

Ο Σκότι Πίπεν έβαλε την έπαυλή του στο AirBnB, προκειμένου να τη νοικιάσει για τρεις ημέρες, έτσι ώστε οι καλεσμένοι να παρακολουθήσουν με την άνεσή τους, τους Ολυμπιακούς Αγώνες.

Πώς θα σας φαίνονταν η προοπτική της ενοικίασης της έπαυλης τους Σκότι Πίπεν στο Σικάγο, έναντι 92 δολαρίων τη βραδιά; Ο έξι φορές πρωταθλητής με τους Σικάγο Μπουλς, ο οποίος τον τελευταίο καιρό έχει πάρει το... όπλο του και «γαζώνει» πρώην προπονητές και συμπαίκτες, αποφάσισε να δώσε την απόλυτη εμπειρία σε μερικούς τυχερούς.

Έβαλε την έπαυλή του στην πλατφόρμα της AirBnB μόνο για ενοικίαση τριών βραδιών. Με τα κομφόρ να περιλαμβάνουν δύο γήπεδα μπάσκετ (ένα εσωτερικό και ένα εξωτερικό), ιδιωτικό σινεμά για την προβολή των Αγώνων του Τόκιο και πρόσβαση στην προσωπική συλλογή των αναμνηστικών από την Βαρκελώνη!

Ο ίδιος ο Πίπεν δεν θα βρίσκεται στο χώρο, αλλά ενδέχεται να αποτελέσει μέρος μίας ψηφιακής παρουσίασης.

Όσο για την απίθανη τιμή; Τα δολάρια είναι 92, όπως και η χρονολογία των θρυλικών Ολυμπιακών Αγώνων του 1992, στην πρώτη παρουσία της Dream Team!

