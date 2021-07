Ντουράντ για Κόμπι: «Να τιμήσουμε τη μνήμη του, μας λείπει πολύ» (vid)

O Kέβιν Ντουράντ μίλησε για την προσπάθεια της Team USA στους Ολυμπιακούς Αγώνες και δεν ξέχασε τον Κόμπι Μπράιαντ.

Ο Κόμπι Μπράιαντ παίζει πλέον μπάσκετ στη γειτονιά των αγγέλων με την κορούλα του, Τζίτζι, αλλά τα όσα έκανε για το μπάσκετ και τους παίκτες του αθλήματος, ποτέ δεν θα ξεχαστούν.

Ο Κέβιν Ντουράντ που θα βρεθεί στους Ολύμπιακούς Αγώνες του Τόκιο με την Team USA μίλησε για το Black Mamba και τόνισε πως εκείνος και οι συμπαίκτες του θέλουν να τιμήσουν τη μνήμη του

«Ο Κόμπι Μπράιαντ είναι αυτός που όλοι θαυμάζαμε και βλέπαμε μικροί. Όταν έπαιζε, είχαμε ενσωματωμένο το DNA του. Μας έμαθε τι σημαίνει σκληρή δουλειά και μπάσκετ.

Μαθαίναμε πράγματα όσο έπαιζε κι όσο ήταν ζωντανός. Τώρα που δεν είναι εδώ, θέλουμε να τιμήσουμε τη μνήμη του και να βγάλουμε στο παρκέ όλα όσα μας δίδαξε. Όσοι είχαν στενή σχέση μαζί του ξέρουν πώς θα προσεγγίσουμε κάθε παιχνίδι, ιδίως στην Team USA. Τον γέμιζε περηφάνεια να είναι μέλος αυτής της ομάδας.

Ο Κόμπι πάντα έφερνε αυτή την ενέργεια μαζί του, σήμαινε πολλά σε όλους μας εδώ. Μας λείπει πολύ γιατί θα ήταν εδώ και θα μας υποστήριζε», ήταν τα λόγια του.

O θρύλος των Λέικερς είχε πάρει χρυσό μετάλλιο με τις ΗΠΑ σε Πεκίνο και Λονδίνο το 2008 και το 2012 αντίστοιχα, ενώ ο KD βρέθηκε στην κορυφή σε Λονδίνο και Ρίο.

"Even when he was alive and playing, his DNA was embedded in us"@KDTrey5 talks about honoring the great @kobebryant and his legacy of @usabasketball for @Olympics.#TokyoOlympics | #USABasketball | #3ptcnvrsn | #KobeBryant | #Olympics pic.twitter.com/uK64ezGDTk