«Με τον Γιάννη στα καλύτερα του, δεν ξέρεις αν ευνοούνται και οι υπόλοιποι» (vid)

Ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον μέσω του ESPN εξέφρασε μια απορία για το αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ευνοεί την ομάδα του, όταν είναι ο καλύτερος παίκτης.

Μεγάλη είναι η κουβέντα που έχει ανοίξει στον μπασκετικό κόσμο και έχει στο επίκεντρο τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο Έλληνας σταρ ήταν ο κορυφαίος παίκτης, ίσως του παρκέ, στο Game 2 κόντρα στους Σανς, έκανε ιστορική εμφάνιση, αλλά δυστυχώς για τους Μπακς κανείς από την ομάδα του δεν τον ακολούθησε και ήρθε η ήττα. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα 2 τελευταία ματς κόντρα στους Χοκς, που έμεινε εκτός ο Γιάννης, οι υπόλοιποι πρωταγωνιστές βγήκαν μπροστά με σπουδαίες εμφανίσεις.

Υπάρχει ένας προβληματισμός για το αν μπορούν όλοι οι παίκτες των «Ελαφιών» να είναι στο ίδιο παιχνίδι καλοί και αυτόν εξέφρασε και ο Ρίτσαρντ Τζέφερσον, σε κουβέντα που έγινε στο «The Jump».

«Τι μπορούν να κάνουν οι Μπακς για να σταματήσουν τον Κρις Πολ και τον Μπούκερ; Εδώ είναι το θέμα, όταν ο CP3 είναι στα καλύτερα του, όλοι γύρω του στην ομάδα έχουν πλεονέκτημα. Όταν ο Γιάννης είναι στα καλύτερα του, όπως ήταν στο Game 2, δεν ξέρεις αν όλοι ευνοούνται.

Αυτό είναι που μπερδεύει σε αυτή την ομάδα των Μπακς, σε σχέση με αυτή των Σανς. Ας πούμε υποθετικά ότι ο Γιάννης είναι ο καλύτερος παίκτης της σειράς και η λίστα συνεχίζεται με τουλάχιστον τρεις παίκτες των Σανς (Πολ, Μπούκερ, Έιτον). Αυτό δείχνει την ομάδα τους. Προσπαθώντας να σταματήσουν τους Μπούκερ και Πολ, προσπαθούν να σταματήσουν όλη την ομάδα».

"When Giannis is at his best ... you don't know if everyone benefits around that."



