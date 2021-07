Η τηλεθέαση του Σανς - Μπακς ξεπέρασε την περσινή, καμία σχέση με το 2018 και το 2019! (pic)

Μπακς και Σανς κατάφεραν να ανεβάσουν την τηλεθέαση σε σχέση με τους περσινούς Τελικούς, αλλά παραμένουν πολύ χαμηλά σε σχέση με το πρόσφατο παρελθόν.

Μετά από μια πολύ περίεργη σεζόν για το ΝΒΑ και όχι μόνο, οι Τελικοί του μαγικού κόσμου επέστρεψαν στην κανονικότητα.

Οι Σανς με τους Μπακς είναι οι δύο ομάδες που έφτασαν μέχρι το τέλος της διαδρομής και ήδη έχουν παίξει τα δύο πρώτα παιχνίδια τους, με τους γηπεδούχους να προηγούνται με 2-0. Έχει ξεκινήσει μεγάλη κουβέντα για το αν είναι καλό που δύο πιο μικρές αγορές έχουν την ευκαιρία να λάμψουν ή το αντίθετο.

Η τηλεθέαση λέει κάποια πράγματα. Οι φετινοί Τελικοί έχουν καλύτερη τηλεθέαση σε σχέση με τους περσινούς της «φούσκας», μεταξύ των Λέικερς και των Χιτ, με την αύξηση να είναι στο 13%. Βέβαια η διαφορά σε σχέση με το 2019 και το 2018 είναι χαώδης, από την αντίθετη πλευρά.

Η πτώση είναι πολύ μεγάλη, με τους Τελικούς του 2018, μεταξύ Ουόριορς και Καβαλίερς να έχουν 50% μεγαλύτερη τηλεθέαση από τους φετινούς. Είναι σίγουρο πως η λίγκα θα ψάξει να βρει τι φταίει και το προϊόν της δεν έχει την απήχηση που είχε πριν από μερικά χρόνια.

NBA Finals Game 1 Viewership on ABC:



📺 Avg. 8.56M viewers, 10M peak viewers

📈 13% vs. Heat-Lakers 2020

📉 35% vs. Warriors-Raptors 2019

📉 50% vs. Warriors-Cavs 2018 pic.twitter.com/mjCglwk3BM