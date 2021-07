Μπούκερ για Πολ: «Είναι ο κορυφαίος ηγέτης στο ΝΒΑ» (vid)

O Nτέβιν Μπούκερ υποκλίθηκε στον Κρις Πολ μετά το Game 1 των τελικών.

Οι Σανς πήραν το Game 1 των τελικών ΝΒΑ κόντρα στους Μπακς, με τον Κρις Πολ να έχει 32 πόντους (4/4 βολές, 8/12 δίποντα, 4/7 τρίποντα), 9 ασίστ, 1 κλέψιμο και μόλις 2 λάθη στα 37' που έμεινε στο παρκέ! Κι όλα αυτά ενώ ήταν άποντος στην πρώτη περίοδο!

O CP3 συνεχίζει να οδηγεί εκ του ασφαλούς την ομάδα του κατά τη διάρκεια των playoffs και ο έτερος σταρ του Φοίνιξ, ο Ντέβιν Μπούκερ του υποκλίθηκε.

«Βοηθά όλη την ομάδα να συνεισφέρει στο παιχνίδι, είναι ο κορυφαίος ηγέτης. Ηγείται σε αυτή την ομάδα καθημερινά. Αλλά ταυτόχρονα είναι φοβερός σκόρερ για πάρα πολύ καιρό», ήταν τα λόγια του D-Book. Όταν το Φοίνιξ απέκλεισε τους Κλίπερς, ο Πολ ανέφερε πως ο λόγος που ήρθε στους Σανς ήταν ο Μπούκερ

Devin Booker on the impact CP3 has on the Suns:



"He moves this team. He leads this team daily." pic.twitter.com/vH0saOyON6