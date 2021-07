Μάτζικ Τζόνσον: Από την Ελλάδα στην Ιταλία, παρέα με Σάμιουελ Τζάκσον και LL Coll J! (pic)

Οι διακοπές του Μάτζικ Τζόνσον μοιάζουν ατελείωτες. Ο θρύλος των Λος Άντζελες Λέικερς, αφού πέρασε για αρκετές ημέρες από τα ελληνικά νησιά, έφτασε μέχρι την Ιταλία και το Κάπρι. Και ανέβασε μία φωτογραφία γεμάτη... αστέρια!

Ο Μάτζικ Τζόνσον δεν χρειάζεται να γυρίσει στις Ηνωμένες Πολιτείες άμεσα. Απολαμβάνει τις διακοπές του. Έτσι και αλλιώς, αυτός λείπει και γίνεται μέτοχος των Λος Άντζελες Λέικερς.

Αφού έκανε το γύρο των ελληνικών νησιών, ο θρύλος των Λέικερς είπε να φτάσει μέχρι και την Ιταλία. Και στο Κάπρι αποφάσισε να ενημερώσει τους ακόλουθούς του στα social media με μία φωτογραφία.

Τι ξεχωριστό έχει; Εκτός από τον Μάτζικ, έχει τον ηθοποιό Σάμιουελ Τζάκσον, έχει και τον τραγουδιστή LL Cool J! Όχι και άσχημα για τον Μάτζικ!

Having the best of times in Capri, Italy! pic.twitter.com/KjkKAJzzLP