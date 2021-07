Μπακς: Έλειπε ο Γιάννης, βγήκαν μπροστά οι υπόλοιποι!

Οι Μπακς έπρεπε να συσπειρωθούν, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός και το έκαναν εξαιρετικά πετυχημένα.

Με την σειρά στο 2-2 οι Μπακς ήξεραν καλά ότι έπρεπε να κερδίσουν το παιχνίδι μέσα στο Μιλγουόκι. Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο εκτός εξαιτίας του τραυματισμού του, όλοι ήξεραν ότι είχαν δύσκολο έργο.

Ο Έλληνας σταρ είναι πρώτος σκόρερ και πρώτος σε ριμπάουντ για την ομάδα του και η απουσία του ήταν τεράστια. Τα «Ελάφια» εμφάνισαν ένα πολύ μαχητικό σύνολο, με την βασική τους πεντάδα να βγαίνει μπροστά και να... οργιάζει. Χόλιντεϊ, Μίντλετον, Τακερ, Πόρτις και Λόπεζ είχαν τους 111 από τους 123 συνολικούς πόντους της ομάδας τους. Η νίκη ήρθε με το τελικό 112-123 και το Μιλγουόκι είναι στο... πόδι.

Πιο εντυπωσιακός απ' όλους, ο Μπρουκ Λόπεζ που έκανε πάρτι στην ρακέτα και τελείωσε το ματς με 33 πόντους και 7 ριμπάουντ. Πλέον, οι Μπακς θέλουν μια νίκη για να ζήσουν το απόλυτο όνειρο και να βρεθούν στους Τελικούς του ΝΒΑ.

