Αντετοκούνμπο: Οριστικά νοκ άουτ από το Game 5! (pic)

Οι Μιλγουόκι Μπακς ανακοίνωσαν ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στον 5ο τελικό της Ανατολής κόντρα στους Ατλάντα Χοκς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ναι μεν γλίτωσε τα... χειρότερα μετά τον τραυματισμό του στο Game 4 στην Ατλάντα ωστόσο δεν είναι σε θέση να ενισχύσει ακόμα τους Μπακς!

Το Μιλγουόκι ανακοίνωσε ότι ο Έλληνας σούπερ σταρ δεν πρόκειται να αγωνιστεί στον 5ο τελικό της Ανατολής, ο οποίος θα διεξαχθεί στο Ουισκόνσιν.

Όπως είναι γνωστό ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στην 3η περίοδο του αγώνα στην Ατλάντα «παγώνοντας» τους πάντες! Παρόλα αυτά δεν αποδείχθηκε σοβαρό το πρόβλημα, δεν πειράχτηκε ο χιαστός στο γόνατό του, όπερ και σημαίνει ότι ενδέχεται να αγωνιστεί στη συνέχεια των playoffs.

