Γιάννης για Μίντλετον: «Η ημέρα που θα αποσυρθεί θα είναι η χειρότερη της καριέρας μου» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο απάντησε σε όλες τις ερωτήσεις για τον Κρις Μίντλετον και ήταν συγκινητικός.

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Κρις Μίντλετον έκαναν μεγάλο παιχνίδι στην Ατλάντα, με τον πρώτο να έχει μοναδική παρουσία. Βγήκε μπροστά στα δύσκολα για τους Μπακς και ήταν εκείνος που στην τελευταία περίοδο έκανε τεράστια διαφορά.

Τα «Ελάφια» νίκησαν με 113-102 στο Game 3 της σειράς, με τον Μίντλετον να τελειώνει το ματς με 38 πόντους, από τους οποίους τους 20 τους έβαλε στην τελευταία περίοδο γράφοντας ιστορία. Ο Έλληνας σταρ μίλησε στους ρεπόρτερ, για το πόσο ξεχωριστή είναι η σχέση τους αποθεώνοντας τον συμπαίκτη του.

Αναλυτικά:

«Μεγαλείο από τον Κρις. Αυτό που είδα σήμερα ήταν απίστευτο. Πραγματικά απίστευτο. Κουβάλησε την ομάδα στο τέλος. Έκανε δύο λάθη και μετά κλείδωσε. Ζητούσε την μπάλα. Ξέρουμε πότε να κάνουμε σκριν για εκείνον, πότε να του περάσουμε την μπάλα και ήταν μια τέτοια στιγμή. Αυτό που είδα σήμερα είναι μεγαλείο.

Έχω δει όλο το ταξίδι του. Είμαι μαζί του για 8 χρόνια. Από την αρχή. Προφανώς ήμασταν νέοι, προσπαθούσαμε να βρούμε πως θα λύσουμε τα προβλήματα, αλλά αμέσως κατάλαβα ότι είναι σκληρός. Θα δώσει τα πάντα για την ομάδα, κάθε νύχτα. Είτε παίζει καλά, είτε όχι, είναι πάντα εκεί.

Είναι απίστευτο το ταξίδι που έχουμε κάνει. Μιλούσαμε στα αποδυτήρια και δεν θα πω τι μου είπε, αλλά εγώ του απάντησα ότι η μέρα που θα αφήσει το μπάσκετ, θα είναι η δυσκολότερη μέρα της καριέρας μου. Γιατί ήμουν μαζί σου συνέχεια. Από που ξεκινήσαμε, που είμαστε, από που ξεκίνησε εκείνος, που είναι.

Τον χρειαζόμαστε να είναι επιθετικός. Σήμερα παίρνουμε το ριμπάουντ και είναι ο Τζρου στην άκρη, εγώ στο κέντρο και είναι στην γωνία και φωνάζει να πάρει την μπάλα και τον βλέπω ότι δεν είναι καν ανοιχτός. Παίρνει την μπάλα, προσποιείται, πάει στην άκρη και το βάζει. Αυτό είναι μεγαλείο για εμένα. Είναι ξεχωριστός για κάποιον λόγο και το έδειξε σήμερα».

"Greatness...[Khris] was freaking unbelievable. Carried the team at the end."@MotorolaUS | #FearTheDeer pic.twitter.com/3yIED18osF