Μάικλ Τζόρνταν: Ένα ζευγάρι παπούτσια από το 1985 δημοπρατήθηκαν έναντι 420 χιλ.! (pics)

Το 1984 ο Μάικλ Τζόρνταν απέκτησε τα δικά του παπούτσια. Air Jordan το όνομά τους. Ένα ζευγάρι των αυθεντικών «1» που φόρεσε το 1985 και πρόσθεσε την υπογραφή του, δημοπρατήθηκαν έναντι σχεδόν μισού εκατομμυρίου δολαρίων!

Όταν ο Μάικλ Τζόρνταν αποκτούσε τα δικά του sneakers, κανείς δεν περίμενε τι θα συμβεί. Οι πωλήσεις ξεπέρασαν κάθε πιθανή πρόβλεψη και το 1984 γεννήθηκε ο μύθος των Air Jordan!

Μετά από 36 χρόνια, ένα ζευγάρι από περίφημα ερυθρόλευκα παπούτσια του Τζόρνταν, με την υπογραφή του στο πάνω μέρος και φυσικά φορεμένα σε αγώνες των Σικάγο Μπουλς, δημοπρατήθηκαν!

Και η τελική τιμή τους, ξεπερνάει κάθε πιθανή πρόβλεψη. Όπως το μακρινό 1984. Κάποιος τα απέκτησε, δίνοντας 420 χιλιάδες δολάρια!

