Σμιθ: «Δεν δουλεύει, δεν ακούει και όλοι τον νταντεύουν τον Σίμονς» (pic)

Ο αναλυτής του ESPN, Στίβεν Σμιθ, αποκάλυψε ένα όχι τόσο κολακευτικό μήνυμα που πήρε για τον Μπεν Σίμονς.

Η κριτική που ασκείται στον Μπεν Σίμονς, μετά την φετινή αποτυχημένη σεζόν, είναι ιδιαίτερα σκληρή. Ο παίκτης των Σίξερς, ο οποίος λογίζεται ως ηγέτης μαζί με τον Εμπίντ, ήταν κακός στα playoffs, ειδικά με τα ποσοστά του στις βολές να είναι ιστορικά άσχημα.

Ο ίδιος ο παίκτης δεν θα πάρει μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες, για να κάτσει να δουλέψει και να εξελιχθεί, με το νέο αυτό πάντως να είναι κάτι που λέγεται για εκείνον σχεδόν κάθε καλοκαίρι. Φέτος τα λόγια δεν πείθουν πάρα πολύ και πρέπει να δούμε πως θα εξελιχθεί η φετινή offseason.

Ο Στίβεν Σμιθ, ο αναλυτής του ΝΒΑ πάντως ισχυρίστηκε ότι πήρε ένα μήνυμα που αφορά τον παίκτη και το οποίο λέει. «Δεν δουλεύει, δεν ακούει και γύρω του είναι μόνο η οικογένεια του, που τον νταντεύει».

Το μέλλον του στους Σίξερς είναι ανοιχτό, όπως και οι εξελίξεις στην καριέρα του.

"I just received a text from somebody very, very close to the situation in Philadelphia about Ben Simmons..."



Stephen A. Smith pic.twitter.com/hS230qadtd