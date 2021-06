Ο Μπεν Σίμονς είναι ο υπεύθυνος για τον αποκλεισμό των Σίξερς; (poll)

Ο Μπεν Σίμονς ήταν τραγικός στην σειρά με τους Χοκς και είναι εκείνος που δέχεται όλη την κριτική για τον αποκλεισμό των Σίξερς.

Οι Χοκς έκαναν τεράστια ανατροπή και είναι αυτοί που σφράγισαν το εισιτήριο για τους Τελικούς της Ανατολής. Οι Σίξερς βγήκαν άνετα πρώτοι στην κανονική διάρκεια, αλλά όσα έγιναν σε αυτή την σειρά τους στοίχισαν τραγικά. Η αποτυχία είναι τεράστια, κάνει... θόρυβο και κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.

Αυτός που δέχεται την χειρότερη κριτική η οποία φτάνει μέχρι τα άκρα είναι ο Μπεν Σίμονς. Ο παίκτης που οι Σίξερς επέλεξαν, μαζί με τον Εμπίντ, να τους οδηγήσει τα τελευταία χρόνια, και δεν έχει καταφέρει σε κανένα σημείο να δικαιώσει τις προσδοκίες τους, με αυτή την σειρά να είναι το... κερασάκι στην τούρτα.

Ο Καμερουνέζος σέντερ ήταν ο καλύτερος παίκτης της ομάδας του φέτος. Ο Εμπίντ ήταν υποψήφιος MVP της σεζόν και με ένα πόδι πάλεψε για ολόκληρο τον Οργανισμό. Ο σοβαρός τραυματισμός του στο γόνατο ήταν εκείνος που καταδίκασε την ομάδα του. Ο Εμπίντ έπαιζε με κατεστραμμένο μηνίσκο, δίχως να μπορεί να πηδήξει καλά καλά και πάλι ήταν εκείνος που πάλευε στο παρκέ δίχως αύριο. Το κακό για την ομάδα του ήταν ότι μόνος του έμοιαζε αδύνατον να κερδίσει μια σειρά 7 αγώνων. Χρειαζόταν βοήθεια, την οποία δεν βρήκε ποτέ.

Ο δεύτερος σταρ της ομάδας είναι ο Μπεν Σίμονς. Ο παίκτης εμπιστεύτηκε το ζευγάρι των σταρ που βρήκε στην ομάδα του και τους στήριξε μέχρι το τέλος. Όμως ο Σίμονς ήταν τραγικός σε αυτή την σειρά. Πήγε από το κακό στο χειρότερο και δέχεται την πιο σκληρή κριτική της καριέρας του.

Μέχρι και ο Ντοκ Ρίβερς τον έβγαλε στην σέντρα. Όταν ρωτήθηκε για το αν ο Αυστραλός παίκτης μπορεί να είναι ο βασικός point guard ομάδας που διεκδικεί πρωτάθλημα, εκείνος απάντησε αινιγματικά, πλην όμως και... ξεκάθαρα.

Lowest FT% in a single playoffs in NBA history (min 70 attempts):



34.2 — Ben Simmons in 2021

37.4 — Shaquille O’Neal in 2006

38.0 — Wilt Chamberlain in 1968



Elite company. pic.twitter.com/s14R8cCSKm — StatMuse (@statmuse) June 21, 2021

«Δεν έχω απάντηση γι' αυτήν την ερώτηση τώρα. Δεν ξέρω την απάντηση...» είπε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο μήκος κύματος και ο Εμπίντ που έριξε και εκείνος τις... βολές του, αλλά πιο διακριτικά, εξηγώντας πως έψαχνε κάποιον να σουτάρει από την περίμετρο.

Η κατάσταση για τον Σίμονς είναι τόσο απελπιστική, όσο και τα νούμερα του. Στα 4 τελευταία παιχνίδια, είχε 0 προσπάθειες. Προσπάθειες. Δεν πήρε καν μια προσπάθεια για σουτ, ενώ το ποσοστό του στις βολές είναι το χειρότερο της ιστορίας. Ο Σίμονς σούταρε χειρότερα βολές από τον Σακίλ και τον Τσάμπερλέιν, έχοντας τελικά 32,7%. Τα πράγματα είναι πολύ άσχημα για εκείνον αυτή την στιγμή.

Με συμβόλαιο ύψους 177 εκατομμυρίων, σίγουρα ακούει κριτική. Πλέον, το θέμα του σουτ του έχει σταματήσει να είναι αστείο και είναι πραγματικό πρόβλημα. Στην καριέρα του έχει πάρει 3 τρίποντα, αλλά αυτό το ξέραμε. Πλέον, δεν μπορεί να σκοράρει με κανέναν τρόπο. Αν δεν φτάσει κάτω από το καλάθι έχει πρόβλημα, κάτω από το καλάθι δεν φτάνει και έτσι τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα για εκείνον. Η ευθύνη τον βαραίνει. Η ομάδα του αποκλείστηκε γιατί δεν κατάφερε κανείς να στηρίξει τον Εμπίντ.

Το κοινό της Φιλαντέλφια είναι έξαλλο μαζί του και αυτό δύσκολα θα αλλάξει. Τον βρίζουν, το διαδίκτυο καίγεται, όπως και οι φανέλες του. Ο Σίμονς πρέπει να πάρει νέο δρόμο στην καριέρα του και αυτό είναι κάτι προφανές. Ή θα μάθει να κάνει το κάτι παραπάνω στο παρκέ ή θα πρέπει να κοιτάξει το μέλλον του μεταξύ των κορυφαίων με άλλη ματιά.

Μπορεί να τον στηρίξει ομάδα πρωταθλητισμού στο ΝΒΑ;

Το συμβόλαιο του είναι αρκετά βαρύ και αυτά που κάνει στο παρκέ είναι ελάχιστα. Ο Μπεν Σίμονς πάρα πολύ δύσκολα θα συνεχίσει στους Σίξερς. Το μέλλον του είναι μακριά από εκεί και χρειάζεται νέα δεδομένα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο μια ομάδα πρωταθλητισμού να τον εμπιστευθεί. Τόσα χρόνια δουλεύει κάθε καλοκαίρι το σουτ του και κάθε χειμώνα γίνεται χειρότερο. Ο Ντάριλ Μόρεϊ ήξερε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά όταν τον έδωσε ως αντάλλαγμα για τον Χάρντεν. Οι Σίξερς ψάχνουν ένα γκαρντ που να μπορεί να σουτάρει και να πάρει την πίεση από τον Εμπίντ.

Κανείς δεν έχει καταλάβει αν είναι ψυχολογικό ή πρακτικό, πάντως μοιάζει να είναι ένας πολύ κακός συνδυασμός. Το ότι έχει φτάσει στα 24 του χρόνια και δεν έχει καταφέρει να αλλάξει τίποτα και μάλιστα γίνεται χειρότερος είναι πρόβλημα. Μπορεί να τον πάρει ομάδα εκ των κορυφαίων; Δύσκολα με τα δεδομένα αυτή την στιγμή. Πιθανότατα πάλι θα δούμε δημοσιεύματα για το πόσο δούλεψε το σουτ του, αλλά δεν θα βοηθήσουν πολύ.

Χρειάζεται μια ομάδα να ασχοληθεί μαζί του αν επενδύσει σε αυτόν. Σίγουρα θα υπάρχουν πρόθυμες ομάδες, αλλά δύσκολα θα είναι εκείνες που κοιτούν προς τα πάνω στην βαθμολογία. Ο Σίμονς είναι ένας παίκτης που στο ανοιχτό γήπεδο είναι εξαιρετικός. Μπορεί να δει το γήπεδο και είτε να τελειώσει μόνος του, είτε να πασάρει την μπάλα.

Αυτή την στιγμή ο Σίμονς είναι στο... μάτι του κυκλώνα, με όσα κάνει στο παρκέ να τον εκθέτουν. Αυτό είναι το χειρότερο. Δύσκολα μπορεί να τα κρύψει. Το ότι δεν προσπάθησε όντας μόνος του κάτω από το καλάθι, δείχνει πόσο κακή ψυχολογία έχει. Η ομάδα που θα φορτωθεί το βαρύ συμβόλαιο του θα πρέπει να δουλέψει σε όλα τα επίπεδα μαζί του. Σίγουρα θα βρεθούν πρόθυμοι Οργανισμοί να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι και όχι άδικα.

Είναι ένας παίκτης που μπορεί να κάνει αρκετά πράγματα καλά στο παρκέ. Ίσως έχει έρθει η ώρα του να αλλάξει και τα χέρια του. Από την φύση του δεξιόχειρας, με τον μπαμπά του όμως να τον αναγκάζει να σουτάρει με το αριστερό, με το οποίο προσπαθεί να σουτάρει ακόμα και σήμερα. Πολλά χρόνια γίνεται η κουβέντα για την αλλαγή του χεριού του. Αρκετοί συμπαίκτες του και προπονητές του λένε να κάνει επιτέλους αυτή την αλλαγή. Η αλήθεια είναι ότι χειρότερος δεν μπορεί να γίνει. Ίσως γίνει καλύτερος.

«Δεν σούταρα καλά από τις βολές. Επιθετικά δεν ήμουν εκεί. Δεν έκανα αρκετά για τους συμπαίκτες μου. Είναι πολλά αυτά που πρέπει να δουλέψω», αυτά ήταν το λόγια του. Ο Σίμονς περνάει δύσκολα και ίσως και αυτός χρειάζεται μια ανάσα από τους Σίξερς. Ο συνδυασμός του με τον Εμπίντ δεν δουλεύει. Χρειάζεται και εκείνος μια νέα πρόκληση. Αν βελτιώσει ελάχιστα το σουτ του, δηλαδή να μπορεί να σουτάρει, ίσως βάλει την καριέρα του σε μια νέα διαδρομή. Η ψυχολογία του παίζει τεράστιο ρόλο.

Πρέπει να ισορροπήσει και να βρει λύσεις στα θέματα του. Το αν αυτό μπορεί να γίνει στην Φιλαντέλφια με όλη αυτή την πίεση πάνω του ή σε μια άλλη ομάδα η απάντηση είναι απλή. Στην κατάσταση που τελείωσε η σεζόν, το καλύτερο θα ήταν να κάνει μια νέα αρχή. Πάντως αν οι δύο πλευρές κάτσουν στο τραπέζι, αρκετά πράγματα είναι προς συζήτηση και μένει να δούμε που θα βγάλουν.

