NBA: Και όμως, οι Σανς έχουν κάνει ξανά το ίδιο play to 2017! (vid)

Κάτι σαν... deja vu! Οι Φοίνιξ Σανς έχουν βγάλει την ίδια κομπίνα που τους έδωσε τη νίκη στο Game 2 των τελικών της Δύσης, και το 2017! Συνδετικός κρίκος ο Ντέβιν Μπούκερ!

Ο Τάισον Τσάντλερ δεν μπορούσε να συγκρατηθεί. «Κάτι μου θυμίζει», έγραψε στο twitter, ποστάροντας τη φωτογραφία από το κάρφωμα του Ντιάντρε Έιτον που έδωσε τη νίκη στους Σανς στο Game 2 των Δυτικών τελικών και μία δική του.

Οι Σανς είχαν κάνει την ίδια κομπίνα σε ένα ματς απέναντι στους Μέμφις Γκρίζλις, στις 27 Δεκεμβρίου του 2017. Ο Τσάντλερ πήρε τη μπάλα ψηλά και κάρφωσε για τη νίκη του Φοίνιξ (99-97)!

Συνδετικός κρίκος ανάμεσα στις δύο ομάδες των Σανς, ο Ντέβιν Μπούκερ, ο οποίος είναι στο ρόστερ και των δύο ομάδων. Στην κομπίνα του 2021 έχει και ζωτικό ρόλο, αφού κάνει το screen στον Ζούμπατς, που επιτρέπει στον Έιτον να απελευθερωθεί.

Suns have seen another game-winning oop before pic.twitter.com/JswGSvfjsj