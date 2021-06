NBA: Το Νο1 του Draft στο Ντιτρόιτ (pics & vid)

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς θα διαλέξουν πρώτοι στο Draft της 30ής Ιουλίου, με τους Χιούστον Ρόκετς και Κλίβελαντ Καβαλίερς να συμπληρώνουν την πρώτη τριάδα.

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς έλαβαν το Νο1 του Draft στο ΝΒΑ για πρώτη φορά μετά από 51 χρόνια! Αυτή θα είναι η τρίτη φορά στην ιστορία τους που θα έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν πρώτοι και καλύτεροι.

Το Χιούστον, μετά την τελευταία θέση σε ολόκληρο το ΝΒΑ, πήρε τη Νο2 επιλογή, με τους Κλίβελαντ Καβαλίερς, Τορόντο Ράπτορς και Ορλάντο Μάτζικ να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Αυτή τη στιγμή, ο Κέιντ Κάνινγχαμ του Οκλαχόμα Στέιτ μοιάζει ως η πιθανότερη επιλογή για τους Πίστονς, αν και στο Ντιτρόιτ βλέπουν και την περίπτωση του Τζέιλεν Γκριν, ο οποίος έχει εμπειρία από τη G-League.

WE’RE OFFICIALLY ON THE CLOCK! For the THIRD time in franchise history, the #Pistons will have the No. 1 pick in the NBA Draft!!!!! pic.twitter.com/LbhKNEqLlt