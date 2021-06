Μπακς: «Οι προκρίσεις με Χιτ, Νετς, ικανές να κρατήσουν τον Μπουντενχόλζερ» (pic)

Πριν από μερικές εβδομάδες, το ESPN... τιτίβιζε με σιγουριά ότι μόνο μία μακριά πορεία των Μιλγουόκι Μπακς στα playoffs θα ήταν ικανή να σώσει τη θέση του Μάικ Μπουντενχόλζερ. Μετά του δρόμου τα μισά, ο «Μπαντ» είναι ασφαλής!

Η εργασία του Μάικ Μπουντενχόλζερ κρίνεται από τα αποτελέσματα. Πριν την έναρξη των φετινών playoffs, οι... πηγές του ESPN ανέφεραν πως η παρουσία του και την επόμενη (ή τις επόμενες) σεζόν, θα εξαρτηθεί από την πορεία των Μπακς.

Αυτή θα έπρεπε να είναι μακριά. Πόσο; Σύμφωνα με την εκπομπή «The Jump» και τον Έϊντριαν Βοϊναρόφσκι, η πρόκριση επί των Μαϊάμι Χιτ με 4-0 και αυτή κόντρα στους Μπρούκλιν Νετς με 4-3, είναι αρκετές, προκειμένου ο «κόουτς Μπαντ» να ελπίζει στην ανανέωση του συμβολαίου του, το οποίο ολοκληρώνεται στο τέλος της σεζόν.

Πάντως, οι τελικοί της Ανατολής είναι σημαδιακοί για τον Μπουντενχόλζερ, αφού θα βρει απέναντί του την προηγούμενη ομάδα του, τους Ατλάντα Χοκς! Όπου και με αυτούς είχε φτάσει μέχρι τους τελικούς της Ανατολής, τη σεζόν 2014-2015 (αποκλείστηκε με 4-0 από τους Καβαλίερς του ΛεΜπρόν).

