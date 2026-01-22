Ο Στίβεν Έι Σμιθ ήταν σαφής μέσα από την εκπομπή του στο ESPN στέλνοντας μήνυμα στους Μιλγουόκι Μπακς να κάνουν trade τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Πραγματικό ξέσπασμα από τον Στίβεν Έι Σμιθ στο «First Take» όσον αφορά τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, προτρέποντας τους Μιλγουόκι Μπακς να δώσουν τον Έλληνα σούπερ σταρ.

«Οι Μιλγουόκι Μπακς πρέπει επιτέλους να ξυπνήσουν και να προχωρήσουν σε ανταλλαγή. Δεν πάτε πουθενά έτσι . Και μιλάμε για έναν από τους πέντε κορυφαίους παίκτες στον πλανήτη. Πέντε κορυφαίοι στον πλανήτη. Πείτε μου πέντε παίκτες που είναι ξεκάθαρα καλύτεροι από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Μιλάμε για έναν παίκτη που αυτή τη στιγμή έχει μέσο όρο 28,2 πόντους ανά αγώνα και σουτάρει με ποσοστό καριέρας 65% εντός παιδιάς. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, κυρίες και κύριοι, που υποτίθεται ότι δεν σουτάρει, έχει ποσοστό καριέρας 39,5% στα τρίποντα. Σχεδόν 40%. Αυτό είναι συγκρίσιμο με τον Στεφ Κάρι. Αυτό κάνει! Και παρ’ όλα αυτά, αυτή η ομάδα είναι τόσο κακή όσο δείχνει.

Κάποια στιγμή προσπάθησαν. Έφεραν τον Ντέιμιαν Λίλαρντ. Δεν λειτούργησε. Τραυματισμοί, ρήξη αχίλλειου και όλα τα υπόλοιπα. Τα τελευταία τέσσερα χρόνια έχουν κερδίσει μόλις μία σειρά playoffs. Είναι 1-9 στις τελευταίες δέκα παρουσίες τους στα playoffs. Πόσες αποδείξεις χρειάζεστε ακόμα;

Όταν κάτι περπατάει σαν πάπια και κάνει σαν πάπια, δεν είναι... μαγκούστα. Είναι πάπια. Κοιτάξτε τους. Δεν είναι καλοί. Τελεία. Δεν έχουν καμία πιθανότητα να κερδίσουν πρωτάθλημα» ανέφερε χαρακτηριστικά και συνέχισε:

«Κοιτάξτε το ρόστερ γύρω του. Με όλο τον σεβασμό στους παίκτες, έχουν ταλέντο και ανήκουν στο ΝΒΑ. Αλλά όταν έχεις τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και γύρω του βλέπεις παίκτες όπως ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ, ο Έι Τζέι Γκριν, ο Ράιαν Ρόλινς, ο Κάιλ Κούζμα και ο Μάιλς Τέρνερ, λες «κάτσε λίγο». Έχεις τον Γιάννη και αυτό είναι το σύνολο που του έχεις δώσει;

Έχουν προσπαθήσει. Ήταν διεκδικητές τίτλου τα τελευταία έξι-επτά χρόνια. Έχουν εξαντλήσει όλες τις επιλογές. Έχουν μία ακόμα. Έχουν έναν παίκτη top-5 στον κόσμο, 30-31 ετών, που συνεχίζει να δίνει σχεδόν 30 πόντους ανά βραδιά, με κορυφαία ποσοστά καριέρας τόσο στα σουτ εντός παιδιάς όσο και στα τρίποντα.

Δεν πάει πουθενά ο Γιάννης ως παίκτης. Είναι 2,11, είναι σαν γαζέλα, είναι παγκόσμιας κλάσης. Έχετε ιδέα τι θα μπορούσατε να πάρετε σε αντάλλαγμα για αυτόν τον άνθρωπο; Οι Μιλγουόκι Μπακς έχουν επιχειρηματική υποχρέωση να προστατεύσουν το μέλλον του οργανισμού τους.

Κάποτε ο Γιάννης ένιωθε ότι χρωστούσε στους Μπακς. Και τι συνέβη τώρα; Έφτασε στο σημείο να αποδοκιμάζει πίσω το κοινό, κάτι που δεν κάνει ποτέ. Είναι ξεκάθαρο ότι δεν αισθάνεται πλέον πως τους οφείλει κάτι. Και το ίδιο δεν πρέπει να αισθάνονται ούτε αυτοί.

Είναι πρωταθλητής. Είναι δύο φορές MVP. Είναι top-5 παίκτης στον κόσμο και παίζει σε μια ομάδα που είναι κακή. Πολύ απλά. Δεν τον αφήνεις σε αυτή την κατάσταση. Αξιοποιείς την αξία του για να πάρεις έναν τεράστιο αριθμό από assets.

Βλέπουμε τι πήραν άλλες ομάδες σε μεγάλες ανταλλαγές. Δεν χρειάζεται να πάρεις τα πάντα, αλλά μπορείς να πάρεις πολλά. Και με αυτά να χτίσεις το μέλλον σου.

Το ερώτημα είναι απλό: θέλεις να κρατήσεις έναν σταρ, να είσαι αδιάφορος και να απογοητεύεις κάθε βράδυ ή θέλεις να αλλάξεις πορεία και να χτίσεις για το μέλλον; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη.

Ο Γιάννης πρέπει να φύγει. Πρώτον γιατί το θέλει και δεύτερον γιατί οι Μπακς πρέπει να τον ανταλλάξουν για έναν πλούτο ανταλλαγμάτων. Δεν είναι πυρηνική φυσική. Βγάλτε τον από εκεί. Του αξίζει κάτι καλύτερο. Και στο τέλος της ημέρας, θα ωφεληθεί και ο ίδιος ο οργανισμός.»