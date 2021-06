Κλέι Τόμπσον: «Λογικά επιστρέφω στο ξεκίνημα της νέας σεζόν και θέλω πρωτάθλημα» (vid)

Ο Κλέι Τόμπσον ανέφερε πως υπάρχει ελπίδα να επιστρέψει στη δράση στο ξεκίνημα της νέας σεζόν.

H ατυχία αυτού του ανθρώπου δεν περιγράφεται, αφού έχασε δεύτερη σερί σεζόν λόγω τραυματισμού, αυτή τη φορά στον αχίλλειο.

Ο Κλέι Τόμπσον λείπει από το ΝΒΑ και οι λάτρεις της λίγκας και των Ουόριορς θέλουν να δουν ξανά έναν από τους καλύτερους σουτέρ της ιστορίας.

Ο γκαρντ των πολεμιστών που περιμένει καρτερικά τη στιγμή που θα επιστρέψει στη δράση, είπε να βάλει λίγο... φωτιά στον κόσμο, με το video που ανέβασε και αναφέρθηκε στο πότε θα γυρίσει στα παιχνίδια.

«Ελπίζω να γυρίσω νωρίς τη νέα σεζόν. Ο αχίλλειος είναι σε φάση 12μηνης αποθεραπείας Έχω και ένα θέμα στο αριστερό γόνατο. Δεν θέλω να επιστρέψω και να είμαι στο 50%. Η αποθεραπεία πάει καλά. Ο αχίλλειος είναι μια δύσκολη, κουραστική αποθεραπεία», ανέφερε ο Κλέι που πρόσθεσε πως ο στόχος για το 2022 είναι να φορέσει άλλο ένα δαχτυλίδι πρωταθλητή, αφού έχει ήδη τρία.

"Hopefully early next season. The Achilles is like a 12-month recovery phase. I also have to factor in my left knee. I don't want to come back and be half myself. Recovery is going though. The Achilles is tedious."



