Ο Βι Τζέι Έντζκομπ ήταν εκείνος που «υπέγραψε» τη μεγάλη νίκη των Σίξερς επί των Γκρίζλις με το τρίποντο της νίκης στο τέλος της παράτασης.

Μπορεί να είναι rookie στο NBA ωστόσο δεν διστάζει να πάρει μεγάλα σουτ, ακόμα και όταν στην ομάδα υπάρχουν παίκτες όπως οι Εμπίντ και Μάξι.

Ο λόγος για τον 20χρονο Βι Τζέι Έντζκομπ ο οποίος πραγματοποιεί εξαιρετική σεζόν στην παρθενική του χρονιά στο καλύτερο πρωτάθλημα του πλανήτη.

Αυτήν την φορά ανέλαβε την ευθύνη για το σουτ της νίκης στο τέλος της παράταση τους αγώνα με τους Γκρίζλις και έστειλε την μπάλα στο αντίπαλο καλάθι για το τελικό 136-139.

Στα 41 λεπτά που αγωνίστηκε στο ματς, ο Έντζκομπ μέτρησε 25 πόντους με 5/11 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 4 ασίστ και 4 κλεψίματα.

Συνολικά φέτος έχει κατά μέσο όρο 15.5 πόντους, 5.4 ριμπάουντ και 4 ασίστ βάζοντας ισχυρή υποψηφιότητα για το βραβείο του καλύτερου rookie της χρονιάς.

"THIS ROOKIE IS READY FOR THE BRIGHT LIGHTS!" 💫 pic.twitter.com/wMgWuZrDr4 — Philadelphia 76ers (@sixers) December 31, 2025