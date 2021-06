Αντετοκούνμπο: Φίλαθλοι των Νετς πήγαν Μιλγουόκι και μετρούσαν τον χρόνο στις βολές του! (vid)

Οι φίλαθλοι των Νετς που βρέθηκαν στο Μιλγουόκι για το Game 6 δεν έχασαν την ευκαιρία να πικάρουν τον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τον χρόνο που χρειάζεται να εκτελέσει τις βολές του.

Η ιστορία με τον χρόνο που χρειάζεται για να σουτάρει βολές ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τις αντιδράσεις των φιλάθλων τω Νετς κρατά από το πρώτο ματς της σειράς και κορυφώνεται στα ματς του Μπρούκλιν.

Ο Αντετοκούνμπο κάνει πως εκτελεί στον αέρα, παίρνει την μπάλα, την χτυπάει 6 φορές και την σουτάρει. Είναι αλήθεια πως το κάνει με την ησυχία του, γεγονός που έχει αρχίσει και εκνευρίζει τους αντιπάλους. Ο Χάρντεν μάλιστα, στο Game 6, έδειξε τον εκνευρισμό του.

Και δεν ήταν μόνο αυτός, αφού οπαδοί των Νετς που βρέθηκαν στον Μιλγουόκι, άρχισαν να μετρούν τον χρόνο από τη στιγμή που έπιασε τη μπάλα στα χέρια του ο Greek Freak για να εκτελέσει τις βολές, θέλοντας να τον πικάρουν.

Στο Game 6, σπατάλησε 3:30 λεπτά μόνο στην πρώτη περίοδο, για να εκτελέσει 7 βολές.

Harden and Nets fans are fed up with how long Giannis takes at the free-throw line. 😬



(via @NBATheJump)pic.twitter.com/fJCuyBuLux