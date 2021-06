Αντετοκούνμπο: «Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό!»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για όσα έγιναν, για να φτάσει η σειρά με τους Νετς, μέχρι το 7ο παιχνίδι.

Οι Μπακς τα κατάφεραν να μείνουν «ζωντανοί» στην σειρά με τους Νετς. Στο πιο κρίσιμο παιχνίδι τα «Ελάφια» έδειξαν χαρακτήρα και πήραν μια εύκολη νίκη με 104-89, επαναφέροντας την καλή τους άμυνα. Πλέον, έχουν ένα παιχνίδι να παίξουν τα ρέστα τους και άπαντες... αναπνέουν γι' αυτό το ματς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν εξαιρετικός με 30 πόντους, 17 ριμπάουντ και 3 ασίστ, δίχως να εκτελέσει τρίποντο, μίλησε μετά το τέλος και εξήγησε όσα έγιναν στο παρκέ και όσα συζήτησε με τους συμπαίκτες του.

«Έτσι πήγε και δεν σούταρα τρίποντο σήμερα, αλλά προσπάθησα να είμαι επιθετικός. Πήγαινα μέχρι μέσα, να πάρω την σωστή απόφαση, νομίζω υπήρξαν κάποιες φορές που είχα την ευκαιρία να σουτάρω και ίσως μπορούσα. Αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι απολαμβάνω το παιχνίδι όταν είμαι επιθετικός και μπορώ να πάω μέχρι το καλάθι και όταν μπορώ να δημιουργήσω για τους συμπαίκτες μου και όταν παίζω κοντά στις δυνατότητες μου. Τότε το απολαμβάνω πιο πολύ και αυτό προσπαθώ να κάνω».

Ο Έλληνας σταρ εξήγησε και όλα όσα έγιναν με τους συμπαίκτες του, μέχρι το κρίσιμο Game 6. «Όπως λέω όλη την σεζόν, έχουμε χτιστεί γι' αυτή την στιγμή. Τόσο απλά. Κανείς δεν είπε ότι θα είναι εύκολο. Μπορεί να είναι δύσκολο. Αλλά είμαστε ικανοί να το κάνουμε. Όλοι είχαν σωστή νοοτροπία, μπήκαν να παίξουν, να είναι ανταγωνιστικοί και ελπίζω να κάνουμε το ίδιο στο Game 7».

“We’re built for this moment. No one said it was gonna be easy.”



🎙️ @MotorolaUS | #FearTheDeer pic.twitter.com/LjF3BOmyl9