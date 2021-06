Νετς: Με Χάρντεν, χωρίς Ίρβινγκ στο Game 6 με τους Μπακς (pic)

Οι Μπρούκλιν Νετς υπολογίζουν στον Τζέιμς Χάρντεν για το Game 6 με τους Μιλγουόκι Μπακς. Παραμένει εκτός ο Καϊρί Ίρβινγκ.

Ο Τζέιμς Χάρντεν επέστρεψε για να μείνει. Μετά τα 46 λεπτά στο παρκέ, στη νίκη για το 3-2 των Νετς, ο «μούσιας» υπολογίζεται και για το Game 6, με τη σειρά να επιστρέφει στο Μιλγουόκι.

Ο Στιβ Νας επιβεβαίωσε την παρουσία του Χάρντεν, αλλά και την απουσία του Καϊρί Ίρβινγκ, ο οποίος αναμένεται να χάσει όλη την ημιτελική σειρά.

Παράλληλα, ο προπονητής των Νετς εξήγησε ότι τόσο ο Χάρντεν, όσο και ο Κέβιν Ντουράντ αισθάνονται τέλεια, μολονότι αγωνίστηκαν 46 και 48 λεπτά, αντίστοιχα στο Game 5.

Steve Nash says James Harden is available to play in Game 6. Adds that both Harden and Durant feel good after playing 46 and 48 minutes respectively on Tuesday night in Game 5.