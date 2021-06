Λέοναρντ: Ο 8ος All Star που χάνει ένα ματς των playoffs, ρεκόρ για το ΝΒΑ! (pic)

Μοιάζει με κατάρα. Ή μάλλον με... περονόσπορο! Τα Playoffs του ΝΒΑ έχουν ήδη 8 τραυματίες All Star παίκτες, με τον Καουάι Λέοναρντ να είναι το τελευταίος!

Αποτελεί ρεκόρ για το ΝΒΑ. Ναι υπάρχει και γι' αυτό το ενδεχόμενο ένα στατιστικό στοιχείο. Ο Καουάι Λέοναρντ, ο οποίος φαίνεται να έχει υποστεί ρήξη χιαστού, είναι ο 8ος φετινός All Star παίκτης που χάνει τουλάχιστον ένα ματς στα φετινά playoffs!

O guard των Λος Άντζελες Κλίπερς αποτελεί τον πιο άτυχο απ' όλους, αφού όχι μόνο θα χάσει το υπόλοιπο της τρέχουσας σεζόν, αλλά - λογικά - και την έναρξη της επόμενης!

Μαζί με τον Λέοναρντ έχουν χάσει τουλάχιστον ένας ματς οι Καϊρί Ίρβινγκ (έχει χάσει 1 ματς, αλλά αναμένεται να χάσει το υπόλοιπο της σειράς Νετς - Μπακς), Άντονι Ντέιβις (1 ματς αν και στο επόμενο αγωνίστηκε για 5:25), Τζοέλ Εμπίντ (1 ματς), Τζέιλεν Μπράουν (5 ματς), Ντόνοβαν Μίτσελ (1 ματς), Μάικ Κόνλεϊ (4 ματς, αλλά θα λείψει και από το Game 5 Τζαζ - Κλίπερς), Τζέιμς Χάρντεν (3 ματς).

Και αναμένεται να υπάρχει άμεσα και ο 9ος της λίστας, ο Κρις Πολ, ο οποίος θα μπει στο πρωτόκολλο του ΝΒΑ, αφού προσβλήθηκε από κορονοϊο. Ωστόσο, επειδή έχει εμβολιαστεί ο χρόνος της απουσίας του μπορεί να είναι μικρότερος από το ενδεδειγμένο των 10-14 ημέρων.

Ενώ την ίδια στιγμή, ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί η σειρά ανάμεσα στους Τζαζ και στους Κλίπερς, η οποία έχει τουλάχιστον 2 αγώνες ακόμη (2-2).

