Eμπίντ: Είδε την καρφωματάρα Λέοναρντ όταν έδινε συνέντευξη και... τρελάθηκε! (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ διέκοψε για λίγο τη συνέντευξη, αφού έμεινε έκπληκτος με το κάρφωμα του Λέοναρντ στο ματς κόντρα στους Τζαζ.

Ο Καουάι Λέοναρντ έβγαλε τη φάση της βραδιάς κόντρα στους Τζαζ, καθώς έκανε πόστερ τον Φέιβορς που έκανε το λάθος να μπει στο διάβα του.

Τη φάση αυτή παρακολούθησε live στην τελεόραση ο Τζοέλ Εμπίντ τη στιγμή που έδινε συνέντευξη μετά την ήττα από τους Χοκς και σταμάτησε για λίγο, όντας τρελαμένος για αυτά που είδαν τα μάτια του.

Μάλιστα ρώτησε και όσους υπήρχαν γύρω του να πουν την άποψη τους για την καρφωματάρα του ηγέτη των Κλίπερς.

Δείτε την αντίδραση του στο video

Embiid saw the Kawhi dunk in the middle of his media session 😂



(via @NBCSPhilly)pic.twitter.com/xc6ZwH1Mas