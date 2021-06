Λέοναρντ - Τζορτζ: Το δίδυμο της συνέπειας κρατά... ζωντανούς τους Κλίπερς! (pic)

Λέοναρντ και Τζόρτζ ήταν εξαιρετικοί σε άλλο ένα ματς και οι Κλίπερς παραμένουν... ζωντανοί στη διεκδίκηση της πρόκρισης.

Οι Κλίπερς ισοφάρισαν τη σειρά με τους Τζαζ στο 2-2 και θέλουν να τα φέρουν όλα τούμπα και να πάρουν την πρόκριση στους τελικούς Δύσης.

Πρωταγωνιστές σε άλλο ενα ματς ήταν οι Καουάι Λέοναρντ και Πολ Τζορτζ που συνέχισαν το σερί που δείχνει συνέπεια και σταθερότητα.

Έγιναν το τρίτο δίδυμο στην ιστορία του ΝΒΑ με 20+ πόντους στα 11 πρώτα ματς των playoffs. Τόσο ο Klaw όσο και ο «PG13» είχαν από 31 πόντους και δεν άφησαν κανένα περιθώριο αμφισβήτησης.

Όπως και στη σειρά με τους Μάβερικς, έτσι και τώρα, όταν τα πράγματα έγιναν δύσκολα μετά το 2-0, βγήκαν μπροστά, έβγαλαν αντίδραση και θέλουν να οδηγήσουν τους Κλίπερς στους τελικούς Δύσης και στη συνέχεια να πάνε όλο τον δρόμο μέχρι τον τίτλο, κάτι που δεν μπόρεσαν να πετύχουν πέρυσι, όπου αποκλείστηκαν στον δεύτερο γύρο της περιφέρειας από τους Νάγκετς (από 3-1 σε 3-4).

Φέτος το δίδυμο της ομάδας του LA δείχνει πιο αποφασισμένο σε σχέση με πέρυσι και ψάχνει τρόπο να αποκλείσει την Γιούτα, η οποία είχε το καλύτερο ρεκόρ σε όλο το ΝΒΑ στην regular season.

Third duo in NBA history to each score 20+ points in their team’s first 11 games of the postseason. pic.twitter.com/SgtTxFJ38U