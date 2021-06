Εμπίντ σε φιλάθλους Χοκς: «Σκάστε!» (vid)

Ο Τζοέλ Εμπίντ τα... πήρε με τους φιλάθλους των Χοκς και τους ζήτησε να βγάλουν τον σκασμό.

Η σχέση του Τζοέλ Εμπίντ με τους φιλάθλους των Χοκς είναι ιδιαίτερη και φάνηκε σε άλλο ένα ματς. Ο κόσμος στην Ατλάντα θέλησε να του κάνει τη ζωή δύσκολη και εκείνος δεν κρατήθηκε. Σε μια φάση που διαμαρτυρήθηκε για ένα σφύριγμα στον διαιτητή, άκουσε αποδοκιμασίες και είπε στους φιλάθλους να... σκάσουν.

Πάντως και ο αντίπαλος του, Τρέι Γιανγκ τα είχε βάλει με τους φιλάθλους των Νικς στον προηγούμενο γύρο, οι οποίοι τον έβρισαν και τον έφτυσαν.

Δείτε την αντίδραση του Καμερουνέζου προς τους φιλάθλους των Χοκς

Embiid tells the Hawks fans to “Shut the fuck up” pic.twitter.com/GyDvwIUZfr