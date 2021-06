Μόντι Ουίλιαμς: «Ο Κρις Πολ με στήριξε στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής μου»(vid)

Ο Μόντι Ουίλιαμς, προπονητής των Φοίνιξ Σανς, μίλησε για την υποστήριξη που έλαβε από τον Κρις Πολ στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του, όταν έχασε τη σύζυγό του το 2016!

Στην πιο σκοτεινή στιγμή του. Η ζωή του Μόντι Ουίλιαμς άλλαξε, τον Φεβρουάριο του 2016. Ο θάνατος της συζύγου του, Ίνγκριντ, ήταν ικανός να συγκλονίσει τον κόσμο του. Συθέμελα!

Τα χρόνια κύλησαν. Ο Ουίλιαμς βρήκε το θάρρος να επιστρέψει στον κόσμο του μπάσκετμπολ. Πλέον, αν και δεν αναδείχθηκε προπονητής της χρονιάς, βρίσκεται στους τελικούς της Δύσης! Και αποκάλυψε μία απίστευτη ιστορία.

Την στήριξη του Κρις Πολ στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής του, όταν έχασε τη γυναίκα του!

Η σχέση των δύο μοιάζει με τους όρκους που λαμβάνει ένα ζευγάρι (στις ΗΠΑ): Στην ασθένεια και στην υγεία. Ήταν μαζί όταν ο Ουίλιαμς ήταν στο ναδίρ. Είναι μαζί στο (μπασκετικό) ζενιθ. Μόλις στη δεύτερη συμμετοχή του 35χρονου Κρις Πολ σε τελικούς Περιφέρειας, μετά το 2018 και τον αποκλεισμό των Χιούστον Ρόκετς από τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς (4-3).

«Σημαίνει πολλά στην καριέρα μου. Και στη ζωή μου. Στην πιο σκοτεινή στιγμή της ζωής μου, ο Κρις ήταν εκεί. Σε ένα από τα highlights της καριέρας, είναι πάλι εδώ. Έχω τόση μεγάλη ευγνωμοσύνη που δεν μπορώ να την εξηγήσω. Ήθελα μερικά δευτερόλεπτα στο τέλος του αγώνα μαζί του και με τον Μπούκερ», είπε ο Ουίλιαμς.

Με τη φωτογραφία του, αγκαλιά με τον Πολ, στο τέλος του Game 4 με τους Ντένβερ Νάγκετς να είναι η εικόνα του αγώνα.

"The darkest moment of my life Chris was right there, and in one of the highlights of my career he's right there."



Suns HC Monty Williams reflects on his and CP3’s journey leading to the WCF



(via @NBAonTNT)pic.twitter.com/UwIsfPpmou