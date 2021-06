Γιόκιτς: Κινδυνεύει να γίνει μόλις ο 4ος MVP που χάνει με... σκούπα! (vid)

Ο Νίκολα Γιόκιτς βρίσκεται στο όριο του αποκλεισμού. Αν οι Νάγκετς δεν πάρουν μία νίκη απέναντι στους Σανς, τότε ο Σέρβος θα γίνει μόλις ο 4ος MVP στην ιστορία του ΝΒΑ που... σκουπίζεται σε μία σειρά!

Να σώσει, ό,τι σώζεται. Στην περίπτωση του Νίκολα Γιόκιτς, μάλλον, αυτό που απομένει είναι το ελάχιστο. Μία νίκη για να να μην καταγραφεί η... σκούπα.

Η πλάτη στον κρύο τοίχο δεν είναι πρωτόγνωρο συναίσθημα για τους Ντένβερ Νάγκετς. Το έζησαν και πέρσι στη «φούσκα» του Ορλάντο, όταν επικράτησαν στο Game 1 των Γιούτα Τζαζ και μετά ηττήθηκαν τρεις συνεχόμενες φορές (3-1). Και όμως επέστρεψαν. Από το 3-1 έχει συμβεί ξανά. Από το 3-0, όπως είναι τώρα οι Νάγκετς με τους Σανς, ποτέ!

Την ίδια στιγμή, ο Νίκολα Γιόκιτς έχει τα... προσωπικά του προβλήματα. Αυτά που φέρνει ένα βραβείο MVP. Η εμφάνισή του στο Game 3 με τους Σανς ήταν επιπέδου MVP (triple double με 32 πόντους, 20 ριμπάουντ, 10 ασίστ), αλλά δεν ήταν αρκετή.

Για να καταλάβουμε τι ακριβώς έχει πετύχει, τέτοιους αριθμούς το ΝΒΑ τους έχει δει από δύο παίκτες: τον Καρίμ Αμπντούλ Τζαμπάρ και τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν!

Και όμως, ο ίδιος ο Σέρβος σέντερ εξήγησε ότι μετά το τέλος του αγώνα ζήτησε συγνώμη από τους συμπαίκτες του, επειδή «πρέπει να παίξω καλύτερα».

Nikola Jokic joined Wilt and Kareem as the only players in NBA playoff history to put up 30 PTS, 20 REB and 10 AST.



His comments after the Nuggets' loss?



"I really needed to be better." pic.twitter.com/ssTOW5v70D