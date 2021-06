ΝΒΑ: Πέντε μήνες εκτός ο Πασκάλ Σιάκαμ των Ράπτορς (pic)

Ο Πασκάλ Σιάκαμ υποβλήθηκε σε επέμβαση στον ώμο και αναμένεται να απουσιάσει για πέντε μήνες.

Το πρόβλημα τον ταλαιπωρούσε και ο Πασκάλ Σιάκαμ έπρεπε να το διορθώσει. Ο πρωταθλητής με τους Τορόντο Ράπτορς το 2019 υποβλήθηκε σε επέμβαση στον αριστερό ώμο, έχοντας υποστεί ρήξη σε σύνδεσμο.

Η αποκατάστασή του θα διαρκέσει πέντε μήνες, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει την έναρξη της νέας σεζόν, η οποία θα ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου.

Φέτος, ο Καμερουνέζος power forward αγωνίστηκε σε 56 αγώνες, με 21.4 πόντους, 7.2 ριμπάουντ και 4.5 ασίστ.

