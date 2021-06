Ντουράντ και Τάκερ αρπάχτηκαν και δημιούργησαν πανικό! (vid)

Πι Τζέι Τάκερ και Κέβιν Ντουράντ αγρίεψαν μεταξύ τους, πριν μπλεχτεί ένας σεκιούριτι, με την κατάσταση να δείχνει να ξεφεύγει.

Ο αγώνας μεταξύ Μπακς και Νετς μπορεί να μην ήταν μια επιθετική πανδαισία, αλλά οι δύο ομάδες έδωσαν σκληρές αμυντικές μάχες. Ο Κέβιν Ντουράντ προσπάθησε να ξεπεράσει τον Τάκερ, αυτός χρεώθηκε με φάουλ, το αρνήθηκε και γρήγορα οι δύο παίκτες βρέθηκαν να ανταλλάσσουν λόγια.

Αρπάχτηκαν μεταξύ τους, οι ψυχραιμότεροι μπήκαν στην μέση, αλλά ένας σεκιούριτι που ήρθε από το πουθενά έβαλε και πάλι φωτιά. Έσπρωξε τον παίκτη των Μπακς, αυτός νευρίασε ακόμα παραπάνω, πριν τον απομακρύνουν οι συμπαίκτες του και η ηρεμία να επανέλθει στο παρκέ.

