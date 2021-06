Μπογκντάνοβιτς: Είναι πρωταθλητής και το καταλαβαίνουν και στο ΝΒΑ πλέον! (pics)

Ο Μπογκντάνοβιτς έβαλε δύο τεράστια τρίποντα κόντρα στους Σίξερς και θύμισε σε όλους ότι δεν είναι κανένας τυχαίος. Η πορεία του μιλάει από μόνη της.

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς δεν είναι σίγουρα άγνωστος στο ευρωπαϊκό κοινό. Εμείς τον ξέρουμε καλά και πλέον τα μαθαίνουν και στο ΝΒΑ. Μπορεί να χρειάστηκε λίγο παραπάνω χρόνο να προσαρμοστεί στο ΝΒΑ, αλλά δεν ξεκίνησε τώρα να ζει για τα μεγάλα ματς. Για κάποιον λόγο τον διάλεξαν και είναι σαφές.

Κόντρα στους Νικς και τώρα κόντρα στους Σίξερς είναι αυτός που έχει κάνει την διαφορά για την ομάδα του, έχοντας μερικά τεράστια σουτ στο ενεργητικό του. Τελευταίο του κατόρθωμα τα δύο μεγάλα τρίποντα που έβαλε στην Φιλαντέλφια, απαιτώντας από τον κόσμο να σωπάσει και να υποκλιθεί στην δυναμική της ομάδας του. Μπορεί αρκετοί στο ΝΒΑ να έχουν υποτιμήσει τον Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς, αλλά είναι άδικο το ίδιο να γίνεται και στην Ευρώπη.

Τον Σέρβο δεν τον γνωρίσαμε χθες. Η πορεία του είναι γεμάτη με χρυσές στιγμές. Έχει υπάρξει πρωταθλητής Ευρώπης, μέλος της πρώτης ομάδας της Euroleague, πρωταθλητής Τουρκία και MVP Τελικών, πριν πάρει την απόφαση να μετακομίσει στο ΝΒΑ.

Bogdan Bogdanovic been hitting those gargantuan shots in these high-stress moments for years during international play. just a day ending in Y for that man. — Rob Perez (@WorldWideWob) June 6, 2021

Τα τρία χρόνια που έμεινε στους Κινγκς δεν πήγαν πολλά πράγματα καλά και το φετινό καλοκαίρι ήταν κομβικής σημασίας. Δεν έγιναν και λίγα. Οι Μπακς μπήκαν στην διαδικασία να τον κάνουν δικό τους, τα έκαναν... μαντάρα, βγήκε η ανταλλαγή πριν την ώρα και της και τελικά δεν έγινε ποτέ. Οι Χοκς εκμεταλλεύτηκαν την ευκαιρία, τον έκαναν δικό τους και τώρα απολαμβάνουν την επιτυχία τους.

Η αρχή ήταν δύσκολη για όλους στην Ατλάντα. Ο τραυματισμός του Σέρβου στοίχισε, αλλαγές έγιναν και όλα ευνόησαν ώστε οι Χοκς να κάνουν μια μοναδική πορεία. Αφού μπήκαν στα playoffs, ξεπέρασαν σχετικά εύκολα το εμπόδιο των Νικς και πλέον είχαν μπροστά τους την πρόκληση των Σίξερς.

Η ομάδα της Φιλαντέλφια είναι λαβωμένη, ο Εμπίντ ταλαιπωρείται και θα ταλαιπωρείται από εδώ και πέρα και οι Χοκς έχουν ευκαιρία. Πήραν το πρώτο ματς και γιατί να μην καταφέρουν την έκπληξη να συνεχίσουν και στους Τελικούς. Ο Μπογκντάνοβιτς στα 6 παιχνίδια των playoffs μετρά 15,5 πόντους, 6,2 ριμπάουντ και 41,2% στα σουτ εντός παιδιάς, με τα κρίσιμα σουτ να είναι αυτά που έχουν κάνει την διαφορά.

Μπορεί να έχει 34,7% στο τρίποντο, τίποτα το εντυπωσιακό, αλλά βάζει μεγάλα σουτ και αυτό μένει στο τέλος της ημέρας. Ο Γιανγκ κάνει δίπλα του την... βαριά δουλειά, αλλά όταν χρειάζεται δείχνει την εμπειρία του και βγαίνει μπροστά για την ομάδα του, όπως ακριβώς έκανε και στην Ευρώπη.

Το εντυπωσιακό ταξίδι της Ατλάντα συνεχίζεται και τα μηνύματα δεν θα μπορούσαν να είναι πιο αισιόδοξα.

