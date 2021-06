Ντόντσιτς: «Μισώ την ήττα, πληρωνόμαστε για να νικάμε» (vid)

O Λούκα Ντόντσιτς έδειξε την απογοήτευση του μετά τον αποκλεισμό, αλλά τόνισε πως είναι περήφανος για το Ντάλας.

Πράματα και θάματα έκανε και στο Game 7 με 46 πόντους και 14 ριμπάουντ ο Λούκα Ντόντσιτς, αλλά οι Μάβερικς αποχαιρέτησαν στον πρώτο γύρο από τους Κλίπερς για δεύτερη σερί σεζόν.

Ο Σλοβένος με δηλώσεις του έδειξε τη στεναχώρια του για το αποτέλεσμα, ωστόσο τόνισε πως είναι περήφανος για την ομάδα του.

«Μισώ την ήττα. Μισούμε όλοι να χάνουμε όμως είμαι περήφανος για την ομάδα. Δεν έχουμε αποδείξει τίποτα ακόμα. Βρεθήκαμε 2 χρονιές στα playoffs από τότε που βρίσκομαι εδώ και έχουμε αποκλειστεί και στις δύο περιπτώσεις. Πληρωνόμαστε για να νικάμε και δεν μπορέσαμε να το κάνουμε αυτό», ήταν τα λόγια του ενώ για το περιστατικό με τον Πολ Τζορτζ και τη φανέλα που έδειξε να μην δέχεται μετά το ματς, τόνισε πως του την έστειλε στα αποδυτήρια.

"I did send one after, in the locker room."



Luka on his jersey swap with Paul George pic.twitter.com/WY0kADYWih