Ο ΛεΜπρον είναι στο TOP10 κάθε κατηγορίας στα playoffs του ΝΒΑ! (pic)

Ο ΛεΜπρον Τζέιμς είναι πλέον μέσα στο TOP10 κάθε κατηγορίας των playoffs στο ΝΒΑ.

Μετά την φετινή αποτυχία των Λέικερς, ο ΛεΜπρον δέχεται και πάλι τεράστια κριτική. Πολύ εύκολα άρχισαν οι συγκρίσεις, που όμως είναι αλήθεια ότι τις έχει προκαλέσει και ο ίδιος ο ηγέτης των Λέικερς.

Ο Τζέιμς ήξερε πόσο σημαντικό είναι να προλάβει να πάρει ακόμα έναν τίτλο, μετά τον περσινό και να πλησιάσει και άλλο τον Τζόρνταν. Τελικά τίποτα δεν πήγε καλά για τους Λέικερς, ο ίδιος ο ΛεΜπρον ήταν κακός και η ομάδα αποκλείστηκε στον πρώτο γύρο. Αυτό συνέβη για πρώτη φορά στην καριέρα του, ενώ με την συμπεριφορά του τράβηξε ακόμα περισσότερο κριτική, αφού έφυγε από το παρκέ δίχως να συγχαρεί τους Σανς, για την μεγάλη τους επιτυχία.

Σίγουρα όλα αυτά συντελούν στο να κάνουν δεύτερες σκέψεις και οι πιο φανατικοί, αλλά η αλήθεια είναι ότι ο ΛεΜπρον έχει ελάχιστα πράγματα να αποδείξει και κυρίως στον εαυτό του. Είναι ο καλύτερος παίκτης της εποχής μας και για πολλούς ένας από τους καλύτερους όλων των εποχών. Για του λόγου του αληθές, κατάφερε και έχει βάλει το όνομα του στο TOP10 κάθε κατηγορίας, στα playoffs του ΝΒΑ.

Μπορεί αρκετοί να διαφωνούν με το στιλ που διεκδικεί την θέση του στην ιστορία ο ΛεΜπρον, αλλά λίγα είναι αυτά που μπορεί να πει κάποιος για το ταλέντο του. Δεν έχει πάρει τυχαία 4 τίτλους ΝΒΑ, έχει παλέψει γι' αυτούς. Έχει κάνει τις επιλογές του, έχει κριθεί γι' αυτές και όταν αποφασίσει να αποσυρθεί θα έχουμε μεγάλη κουβέντα να κάνουμε. Είναι άγνωστο αν όντως ο «Βασιλιάς» κυνηγά την θέση του Τζόρνταν, επίσης αυτή η κουβέντα δεν έχει τέλος, αλλά σίγουρα η θέση η δικιά του είναι από τις κορυφαίες της ιστορίας.

LeBron is now in the top 10 for every stat that exists in the playoffs.



Games (1st)

Minutes (1st)

Wins (1st)

+/- (1st)

Points (1st)

Steals (1st)

Field goals (1st)

Free throws (1st)

Assists (2nd)

Threes (2nd)

Triple-doubles (2nd)

Double-doubles (4th)

Rebounds (6th)

Blocks (10th) pic.twitter.com/8WRRqZTeB8