Η FIBA ανακοίνωσε πως ο Λουίς Σκόλα θα είναι ο πρεσβευτής του Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2023, που θα διεξαχθεί σε Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Ινδονησία.

Ο Λουίς Σκόλα, αυτός ο σπουδαίος Αργεντινός που έχει γράψε αμέτρητα χιλιόμετρα με την Εθνική της χώρας του θα είναι ο πρεσβευτής του ερχόμενου Παγκοσμίου Κυπέλλου για το 2023.

Λίγες μέρες μετά τη γνωστοποίηση της επιλογής ομάδων από τις τρεις χώρες που θα φιλοξενήσουν τη διοργάνωση, τις Ιαπωνία, Φιλιππίνες και Ινδονησία, ο Σκόλα αναλαμβάνει την προώθηση αυτού του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

«Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η δυσκολότερη πρόκληση στο μπάσκετ, οπότε είμαι περήφανος που θα είμαι πρεσβευτής και θα μεταφέρω τη χαρά μου για τη διοργάνωση στον κόσμο. Θα τα πούμε στις Φιλιππίνες την Ιαπωνία και την Ινδονησία» ήταν τα λόγια του Σκόλα που μετρά δύο τελικούς στο Παγκόσμιο Κύπελλο με την Αργεντινή το 2002 και το 2019.

