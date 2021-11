Σενγκέλια: Το πάθος του για την Εθνική Γεωργίας (vid)

Ο Γεωργιανός φόργουορντ ήταν πρωταγωνιστής για την ομάδα του και πανηγύρισε έξαλλα την νίκη απέναντι στην Ουκρανία.

Ο Τόκο Σενγκέλια αγωνίστηκε με την φανέλα της Γεωργίας μόλις... 20 ώρες μετά τον αγώνα της ΤΣΣΚΑ με την Μπάγερν, όπου και πάλι είχε καλή εμφάνιση για την «αρκούδα» και την τελική επικράτησή της.

Εκπροσωπώντας την Εθνική του ομάδα, δεν έδειξε ούτε στιγμή σημάδια κούρασης και ήταν από τα «κλειδιά» του Ηλία Ζούρου στο παιχνίδι με την Ουκρανία, σκοράροντας 16 πόντους ενώ είχε και 13 ριμπάουντ.

Όταν πλέον ανέβασε τη διαφορά στους 6 και έφερε την ομάδα ένα βήμα πιο κοντά στη νίκη, πανηγύρισε έξαλλα δείχνοντας την φανέλα με το εθνόσημο.

Find yourself someone who loves you the way @TokoShengelia23 loves playing for 🇬🇪. 😍#FIBAWC | #WinForGeorgia × @_GeoBasketball pic.twitter.com/yG2op5MGsu