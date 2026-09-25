Τόφας: Το buzzer beater του Σαϊμπίρ για τη νίκη της ομάδας του Καντσελιέρι
Η πρεμιέρα της Τόφας στο τουρκικό πρωτάθλημα έκρυβε ένα άκρως δραματικό φινάλε. Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Μπορντό, όμως ο Γιγκιτζάν Σαϊμπίρ είχε την τελευταία λέξη με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.
Με το σκορ στο 87-89 και μόλις 1,5 δευτερόλεπτο να απομένει, η Μπορντό είχε μία ακόμη βολή στη διάθεσή της. Η επιλογή της ομάδας ήταν ξεκάθαρη, καθώς οδηγήθηκε επίτηδες σε άστοχη εκτέλεση, ώστε να κυλήσει ο χρόνος και η Τόφας να μην προλάβει να οργανώσει την τελευταία της επίθεση.
Το σχέδιο, όμως, δεν λειτούργησε με τον Σαϊμπίρ να έχει άλλα πλάνα. Ο παίκτης της ομάδας του Καντσελιέρι πήρε το ριμπάουντ, σήκωσε αμέσως το κεφάλι και χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε από τη μία άκρη του παρκέ προς την άλλη με την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι με αυτό το εντυπωσιακό buzzer beater γράφοντας το τελικό 90-89.
🏀 “İşte Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi!”— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) September 25, 2026
🤯 Yiğitcan Saybir, sezonun ilk maçında tarihe geçecek bir basketle Tofaş'a galibiyeti getiriyor!
🔵🟢 Tofaş 90-89 Pizzabulls Bordo Bandırma 🔴⚫#TSBSL pic.twitter.com/qmD2PDxnjc
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.