Η Τόφας του Μάσιμο Καντσελιέρι πήρε μία από τις πιο απίθανες νίκες που έχουμε δει σε πρεμιέρα πρωταθλήματος, με τον Γιγκιτζάν Σαϊμπίρ να πετυχαίνει ένα buzzer-beater από τη μία άκρη του γηπέδου στην άλλη.

Η πρεμιέρα της Τόφας στο τουρκικό πρωτάθλημα έκρυβε ένα άκρως δραματικό φινάλε. Η ομάδα του Μάσιμο Καντσελιέρι βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο απέναντι στην Μπορντό, όμως ο Γιγκιτζάν Σαϊμπίρ είχε την τελευταία λέξη με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο.

Με το σκορ στο 87-89 και μόλις 1,5 δευτερόλεπτο να απομένει, η Μπορντό είχε μία ακόμη βολή στη διάθεσή της. Η επιλογή της ομάδας ήταν ξεκάθαρη, καθώς οδηγήθηκε επίτηδες σε άστοχη εκτέλεση, ώστε να κυλήσει ο χρόνος και η Τόφας να μην προλάβει να οργανώσει την τελευταία της επίθεση.

Το σχέδιο, όμως, δεν λειτούργησε με τον Σαϊμπίρ να έχει άλλα πλάνα. Ο παίκτης της ομάδας του Καντσελιέρι πήρε το ριμπάουντ, σήκωσε αμέσως το κεφάλι και χωρίς δεύτερη σκέψη εκτέλεσε από τη μία άκρη του παρκέ προς την άλλη με την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι με αυτό το εντυπωσιακό buzzer beater γράφοντας το τελικό 90-89.