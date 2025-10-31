Στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Τόφας θα αγωνίζεται ως το τέλος της φετινής σεζόν ο Φουρκάν Κορκμάζ.

Ο Φουρκάν Κορκμάζ, που επέστρεψε την περασμένη σεζόν στην Ευρώπη από το NBA για λογαριασμό της Μονακό και της Μπαχτσεσεχίρ, φέτος θα αγωνίζεται στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Τόφας.

Ο 28χρονος φόργουορντ που συμμετείχε στο Eurobasket, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας, επιστρέφει στη χώρα του για να ενισχύσει την Τόφας μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-2026.

Ο Τούρκος διεθνής είχε 6.8 πόντους, με 1.2 ασίστ και 2 ριμπάουντ μ.ο στη θητεία του στο NBA με τη φανέλα των Σίξερς.