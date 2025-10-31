Κορκμάζ: Τον ανακοίνωσε η Τόφας
Ο Φουρκάν Κορκμάζ, που επέστρεψε την περασμένη σεζόν στην Ευρώπη από το NBA για λογαριασμό της Μονακό και της Μπαχτσεσεχίρ, φέτος θα αγωνίζεται στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Τόφας.
Ο 28χρονος φόργουορντ που συμμετείχε στο Eurobasket, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική Τουρκίας, επιστρέφει στη χώρα του για να ενισχύσει την Τόφας μέχρι το τέλος της σεζόν 2025-2026.
Ο Τούρκος διεθνής είχε 6.8 πόντους, με 1.2 ασίστ και 2 ριμπάουντ μ.ο στη θητεία του στο NBA με τη φανέλα των Σίξερς.
✍ Son olarak Bahçeşehir Koleji forması giyen ve Ay Yıldızlı formamızla #Eurobasket2025 ’te gümüş madalya kazanan Milli oyuncu Furkan Korkmaz ile anlaşma sağladık 🔥 @FurkanKorkmaz #WelcometoFamily #WeStayTOGETHER 🔵🟢 #BirlikteZaferlere— TOFAŞ Spor Kulübü (@TofasSporKulubu) October 31, 2025
🔗👉 https://t.co/UGjMKI5mye pic.twitter.com/zQOBu8HuKt
