Η Φενέρμπαχτσε πήρε την τέταρτη διαδοχική της νίκη σε όλες τις διοργανώσεις, μετά τη βαριά εντός έδρας ήττα από την Ντουμπάι, επικρατώντας με 92-84 της Τουρκ Τέλεκομ.

Την τέταρτη διαδοχική της νίκη πέτυχε η Φενέρμπαχτσε στο τουρκικό πρωτάθλημα, επικρατώντας με 92-84 της Τουρκ Τέλεκομ στην έδρα της. Ένα παιχνίδι που απλοποίησε η Φενέρμπαχτσε από το ημίχρονο, όταν και προηγήθηκε με 60-43, με το σκορ να κλείνει στην τελευταία περίοδο.

Η ομάδα του Σαρούνας Γιασικεβίτσιους έφτασε τις τέσσερις διαδοχικές, μετά από τη βαριά ήττα από την Ντουμπάι εντός έδρας για την EuroLeague.

Έχοντας τέσσερις διψήφιους στην αναμέτρηση και σκορ από όλους, πλην του Μπιρτς.

Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπιμπέροβιτς με 14, άλλους 12 προσέθεσαν οι Μπιτίμ και Μπιρσέν, ενώ 11 πέτυχε ο Τάιλερ Χόρτον Τάκερ. Στους 9 σταμάτησε ο Σκότι Γουίλμπεκιν που έχει επιστρέψει για τα καλά στη δράση και σταδιακά παίρνει όλο και περισσότερα λεπτά.

Τα δεκάλεπτα: 33-25, 60-43, 77-58, 92-84

Η κατάταξη