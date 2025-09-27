Τόφας - Φενέρμπαχτσε 80-78: Τρομερή κομπίνα για buzzer beater στα 0.5'' και ήττα των πρωταθλητών Ευρώπης στην πρεμιέρα
Μια κομπίνα που οδήγησε σε buzzer beater alley oop, στάθηκε αρκετό για την Τόφας να ρίξει στο καναβάτσο την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος.
«Δράστης» ήταν ο Μάξγουελ Λιούις ο οποίος με το σκορ στο 78-78, έπιασε την μπάλα στον αέρα ύστερα από την κομπίνα στην επαναφορά της μπάλας και την έστειλε με περίσσια αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία στο καλάθι της Φενέρ για το τελικό 80-78!
Μάλιστα αυτό ήταν και το μοναδικό καλάθι του 23χρονου παίκτη στο ματς! Μία φάση νωρίτερα ο Ντέβον Χολ της Φενέρμπαχτσε έχασε την ευκαιρία να χαρίσει εκείνος τη νίκη στην ομάδα του καθώς αστόχησε σε ανενόχλητο τρίποντο πριν γίνει η μπάλα διεκδικήσιμη και καταλήξει στην Τόφας με 0.5'' για το τέλος.
Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπλάζεβιτς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ,ενώ οι Σαϊμπίρ και Κιντ πρόσθεσαν από 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.
Για τη Φενέρμπαχτσε πήγε στράφι η εμφάνιση του πρώην NBAer, Ταιλερ Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε 24 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Από 10 πόντους σημείωσαν οι Μπέικοτ και Χολ.
Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-39, 58-61, 80-78.
To play της Τόφας για το buzzer beater της νίκης
TOFAŞ, ligin ilk haftasında konuk ettiği Fenerbahçe Beko'yu, Maxwell Lewis'in son saniye basketiyle 80-78 mağlup etti. Bursa ekibi, kazandığı bu maçı 1/14 üçlük isabetiyle noktaladı. pic.twitter.com/eBNpF7lhW3— Ferhat Yeşiltaş (@NeoRock06) September 27, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.