Η Τόφας υποχρέωσε σε ήττα τη Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος Τουρκίας με σκορ 80-78 χάρη σε τρομερό play των γηπεδούχων με μόλις 0.5'' για το τέλος.

Μια κομπίνα που οδήγησε σε buzzer beater alley oop, στάθηκε αρκετό για την Τόφας να ρίξει στο καναβάτσο την Φενέρμπαχτσε στην πρεμιέρα του τουρκικού πρωταθλήματος.

«Δράστης» ήταν ο Μάξγουελ Λιούις ο οποίος με το σκορ στο 78-78, έπιασε την μπάλα στον αέρα ύστερα από την κομπίνα στην επαναφορά της μπάλας και την έστειλε με περίσσια αυτοπεποίθηση και ψυχραιμία στο καλάθι της Φενέρ για το τελικό 80-78!

Μάλιστα αυτό ήταν και το μοναδικό καλάθι του 23χρονου παίκτη στο ματς! Μία φάση νωρίτερα ο Ντέβον Χολ της Φενέρμπαχτσε έχασε την ευκαιρία να χαρίσει εκείνος τη νίκη στην ομάδα του καθώς αστόχησε σε ανενόχλητο τρίποντο πριν γίνει η μπάλα διεκδικήσιμη και καταλήξει στην Τόφας με 0.5'' για το τέλος.

Για τους νικητές πρώτος σκόρερ ήταν ο Μπλάζεβιτς με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ,ενώ οι Σαϊμπίρ και Κιντ πρόσθεσαν από 16 και 14 πόντους αντίστοιχα.

Για τη Φενέρμπαχτσε πήγε στράφι η εμφάνιση του πρώην NBAer, Ταιλερ Χόρτον-Τάκερ, ο οποίος είχε 24 πόντους, 7 ασίστ και 4 ριμπάουντ. Από 10 πόντους σημείωσαν οι Μπέικοτ και Χολ.

Τα δεκάλεπτα: 18-18, 43-39, 58-61, 80-78.

To play της Τόφας για το buzzer beater της νίκης