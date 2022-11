Ο Έρικ ΜακΚόλουμ έζησε ίσως το πιο σοκαριστικό σκηνικό της ζωής του, όταν άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι για μία θέση στάθμευσης, με τον κόσμο γύρω να επεμβαίνει και να τον ακινητοποιεί.

Τρομακτικές στιγμές για τον Έρικ ΜακΚόλουμ και την οικογένειά του στη Σμύρνη. Ο γκαρντ της Καρσίγιακα πάρκαρε σε θέση στάθμευσης ενός mall και κάποιος άγνωστος του επιτέθηκε με μαχαίρι, την ώρα που μαζί του στο αυτοκίνητο βρισκόταν η εγκυμονούσα σύζυγός του αλλά και το 2 ετών παιδί του.

«Φίλοι μου, στη Σμύρνη. Αναφέρετε τον ιδιοκτήτη του λευκού αυτού αυτοκινήτου στην Αστυνομία. Συμπεριφέρθηκε σαν ηλίθις για μία θέση πάρκιγνκ και με πλησίασε επιθετικά, μέχρι να βγω έξω και να δει πως είμαι πιο μεγαλόσωμος και νεότερος. Εκείνη τη στιγμή έβγαλε μαχαίρι και τον ακινητοποίησαν όσοι ήταν γύρω» αναφέρει αρχικά ο ΜακΚόλουμ, ποστάροντας τη φωτογραφία του αυτοκινήτου που ανήκε στον άνδρα ο οποίος του επιτέθηκε.

My friends/fans in Izmir. Report the owner of this white Mercedes to police. He acted like an idiot over my parking spot & approached my car with aggression until I got out & he saw I was much bigger/younger. He then approached me with a knife that’s when people restrained him. pic.twitter.com/PruZqHitVS