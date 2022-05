Ο Στέφανος Δέδας, βοηθός του Δημήτρη Ιτούδη στην ΤΣΣΚΑ Μόσχας, αναμένεται να ακολουθήσει τον Έλληνα κόουτς στην Φενερμπαχτσέ, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα.

Η Φενερμπαχτσέ στην προσπάθειά της να ανακτήσει την χαμένη της αίγλη και να βρει τον άνθρωπο που θα την επαναφέρει στην «ελίτ» της Ευρώπης, εξετάζει την περίπτωση του νέου προπονητή της Εθνικής Ελλάδας, Δημήτρη Ιτούδη. Ο 51χρονος τεχνικός, ωστόσο, παραμένει στη «δέσμευση» του συμβολαίου με την ΤΣΣΚΑ μέχρι και το 2023, ενώ σημαντικό στοιχείο στην εξέλιξη της υπόθεσης θα είναι και η συμμετοχή ή μη των Ρώσων στην EuroLeague της νέας σεζόν.

Όσο εκκρεμεί η κατάσταση του head coach, ισραηλινά δημοσιεύματα αναφέρουν πως τον Δημήτρη Ιτούδη θα ακολουθήσει στη Φενέρμπαχτσε και ένας εκ των βοηθών του στην ομάδα της Μόσχας. O λόγος για τον Στέφανο Δέδα, ο οποίος αν και ξεκίνησε την σεζόν του ως βασικός προπονητής της ΑΕΚ, αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο τεχνικό επιτελείο της ΤΣΣΚΑ και βάσει των όσων γράφονται ετοιμάζει τις βαλίτσες του για Κωνσταντινούπολη.

I’m told Stefanos Dedas is also expected to join Fenerbahce