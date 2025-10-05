Ζάλγκιρις - Γιουβέντους 98-68: Χαλαρός «περίπατος» χωρίς τον Γουίλιαμς - Γκος
Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τη Γιουβέντους σε παιχνίδι για το λιθουανικό πρωτάθλημα και μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση, έχοντας καταφέρει να επιβληθεί με 98-68.
Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 32-19 και έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους τους ένα πολύ ήρεμο απόγευμα.
Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 19 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους ενώ από 11 είχαν οι Ουλάνοβας και Ίγκνας Μπραζντέικις. Από τους ηττημένους, στους 17 πόντους έφτασε ο Ιβάν Βράνες.
Πλέον η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (10/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν στο Μόναχο.
Τα δεκάλεπτα: 32-19, 52-31, 77-49, 98-68
|Lithuania
|FG
|2PT FG
|3PT FG
|FT
|REB
|View Table Legend
|MIN
|PTS
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|M/A
|%
|OREB
|DREB
|REB
|AST
|PF
|TO
|STL
|BLK
|+/-
|EFF
|#
|Players
|92
|E. Ulanovas
|14:35
|11
|4/4
|100.0%
|2/2
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|0
|0
|0
|0
|1
|3
|15
|51
|A. Butkevičius
|13:01
|0
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0/1
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|3
|0
|0
|1
|0
|1
|1
|11
|5
|17
|M. Rubštavičius
|24:06
|13
|4/8
|50.0%
|1/3
|33.3%
|3/5
|60.0%
|2/2
|100.0%
|4
|0
|4
|6
|2
|3
|0
|1
|2
|3
|14
|18
|15
|L. Birutis
|24:25
|19
|7/9
|77.8%
|7/9
|77.8%
|0/0
|0.0%
|5/7
|71.4%
|8
|2
|6
|0
|0
|1
|2
|0
|2
|5
|22
|27
|91
|D. Sirvydis
|21:26
|6
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2/4
|50.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|3
|1
|14
|4
|10
|Ą. Tubelis
|20:59
|8
|4/7
|57.1%
|4/5
|80.0%
|0/2
|0.0%
|0/0
|0.0%
|2
|1
|3
|0
|0
|1
|0
|0
|2
|0
|23
|4
|8
|I. Brazdeikis
|17:08
|11
|4/5
|80.0%
|3/4
|75.0%
|1/1
|100.0%
|2/2
|100.0%
|2
|0
|2
|0
|1
|0
|0
|0
|2
|1
|9
|12
|3
|S. Francisco
|10:08
|6
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|2/2
|100.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|1
|1
|0
|0
|0
|2
|6
|10
|7
|M. Wright
|11:21
|5
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|1/2
|50.0%
|0/0
|0.0%
|2
|0
|2
|2
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|8
|8
|12
|M. Lo
|05:52
|8
|3/3
|100.0%
|2/2
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1/1
|100.0%
|1
|0
|1
|2
|1
|0
|0
|0
|1
|1
|13
|13
|14
|D. Sleva
|15:50
|7
|3/4
|75.0%
|2/3
|66.7%
|1/1
|100.0%
|0/0
|0.0%
|3
|1
|4
|3
|0
|1
|0
|0
|3
|0
|7
|8
|4
|K. Mikalauskas
|21:10
|4
|2/5
|40.0%
|2/5
|40.0%
|0/0
|0.0%
|0/0
|0.0%
|0
|0
|0
|2
|0
|2
|0
|0
|3
|0
|-2
|Team/Coaches
|3
|1
|4
|0
|1
|TOTAL
|200
|98
|37/55
|67.3%
|24/34
|70.6%
|13/21
|61.9%
|11/13
|84.6%
|26
|4
|22
|23
|7
|11
|3
|1
|19
|17
|123
