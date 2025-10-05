Σε «περίπατο» μετέτρεψε η Ζάλγκιρις τον αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους, έχοντας επικρατήσει άνετα με 98-68 της Γιουβέντους.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τη Γιουβέντους σε παιχνίδι για το λιθουανικό πρωτάθλημα και μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση, έχοντας καταφέρει να επιβληθεί με 98-68.

Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 32-19 και έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους τους ένα πολύ ήρεμο απόγευμα.

Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 19 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους ενώ από 11 είχαν οι Ουλάνοβας και Ίγκνας Μπραζντέικις. Από τους ηττημένους, στους 17 πόντους έφτασε ο Ιβάν Βράνες.

Πλέον η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (10/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν στο Μόναχο.

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 52-31, 77-49, 98-68