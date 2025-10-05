Ζάλγκιρις - Γιουβέντους 98-68: Χαλαρός «περίπατος» χωρίς τον Γουίλιαμς - Γκος

Ζάλγκιρις - Γιουβέντους 98-68: Χαλαρός «περίπατος» χωρίς τον Γουίλιαμς - Γκος

Σε «περίπατο» μετέτρεψε η Ζάλγκιρις τον αγώνα κόντρα στη Γιουβέντους, έχοντας επικρατήσει άνετα με 98-68 της Γιουβέντους.

Η Ζάλγκιρις Κάουνας υποδέχτηκε τη Γιουβέντους σε παιχνίδι για το λιθουανικό πρωτάθλημα και μετέτρεψε σε... περίπατο την αναμέτρηση, έχοντας καταφέρει να επιβληθεί με 98-68.

Οι γηπεδούχοι τελείωσαν το πρώτο δεκάλεπτο στο 32-19 και έθεσαν από νωρίς τον ρυθμό της αναμέτρησης, προσφέροντας στους φιλάθλους τους ένα πολύ ήρεμο απόγευμα.

Πρώτος σκόρερ αναδείχθηκε ο Λαουρίνας Μπιρούτις με 19 πόντους, στους 13 ακολούθησε ο Μάντας Ρουμπσταβίτσιους ενώ από 11 είχαν οι Ουλάνοβας και Ίγκνας Μπραζντέικις. Από τους ηττημένους, στους 17 πόντους έφτασε ο Ιβάν Βράνες.

Πλέον η Ζάλγκιρις ετοιμάζεται για το παιχνίδι της Παρασκευής (10/10) για την τρίτη αγωνιστική της Euroleague όπου θα αντιμετωπίσει τη Μπάγερν στο Μόναχο.

 

Τα δεκάλεπτα: 32-19, 52-31, 77-49, 98-68

8
LithuaniaFG2PT FG3PT FGFTREB
View Table LegendMINPTSM/A%M/A%M/A%M/A%OREBDREBREBASTPFTOSTLBLK+/-EFF
#Players
92E. Ulanovas14:35114/4100.0%2/2100.0%2/2100.0%1/1100.0%101200001315
51A. Butkevičius13:0100/10.0%0/00.0%0/10.0%0/00.0%2023001011115
17M. Rubštavičius24:06134/850.0%1/333.3%3/560.0%2/2100.0%40462301231418
15L. Birutis24:25197/977.8%7/977.8%0/00.0%5/771.4%82600120252227
91D. Sirvydis21:2662/450.0%0/00.0%2/450.0%0/00.0%0001210031144
10Ą. Tubelis20:5984/757.1%4/580.0%0/20.0%0/00.0%2130010020234
8I. Brazdeikis17:08114/580.0%3/475.0%1/1100.0%2/2100.0%2020100021912
3S. Francisco10:0862/2100.0%0/00.0%2/2100.0%0/00.0%0002110002610
7M. Wright11:2152/366.7%1/1100.0%1/250.0%0/00.0%202200000288
12M. Lo05:5283/3100.0%2/2100.0%1/1100.0%1/1100.0%10121000111313
14D. Sleva15:5073/475.0%2/366.7%1/1100.0%0/00.0%314301003078
4K. Mikalauskas21:1042/540.0%2/540.0%0/00.0%0/00.0%0002020030-2
Team/Coaches31401
TOTAL2009837/5567.3%24/3470.6%13/2161.9%11/1384.6%2642223711311917123

